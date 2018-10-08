Почему белорусы ринулись на заработки в Польшу 8 8.10.2018, 8:51

4,077

Польша стала серьезным конкурентом России в борьбе за белорусскую рабочую силу.

Количество приглашений белорусам от польских работодателей, выданных по упрощенной схеме, выросло с 4 тысяч в 2014 году до 58 тысяч в 2017-м.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра EAST, которое было презентовано на днях во время дискуссии «Отношения Беларуси и Польши в изменчивой геополитической ситуации», пишет zautra.by.

Карта поляка как пропуск на рынок труда

По словам академического директора варшавского аналитического центра EAST Андрея Елисеева, еще в 2014 году эксперты прогнозировали, что в ближайшее десятилетие не меньше 35 тысяч белорусов навсегда уедут жить в Польшу.

— Медленный рост ВВП Беларуси и сложившаяся миграционная тенденция указывают на то, что прогноз в 35 тысяч мигрирующих соотечественников – более чем оптимистичен, — считает Андрей Елисеев.

Впрочем, количество белорусов, официально уехавших на постоянное место жительства в Польшу, значительно не выросло. За последние годы порядка 5-10 тысяч граждан нашей страны получили вид на жительство в Польше.

Варшава существенно облегчила правила выдачи вида на жительство и гражданства обладателям карт поляка. Более 100 тысяч белорусов уже получили этот документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу.

Глава аналитического центра EAST полагает, что каждый пятый белорусы, имеющий карту поляка, де-факто проводит в соседней стране большую часть года.

— С учетом этого, вполне возможно, мы уже сейчас имеем те самые 35 тысяч белорусов, переехавших в Польшу. Хотя эту цифру прогнозировали к 2024 году, — отмечает Андрей Елисеев.

Белорусы предпочитают Польшу

Польша стала серьезным конкурентом России в борьбе за белорусскую рабочую силу. Количество приглашений белорусам от польских работодателей в 2017 году по сравнению с 2014-м выросло в 14 раз.

Примечательно, что упрощенная система временного трудоустройства для белорусов в Польше действует уже около 10 лет. Но только в последние три года наши соотечественники стали активной ей пользоваться, кардинально сменив ориентацию временных подработок с Востока на Запад.

Тот факт, что белорусы все чаще ездят на короткие заработки в Польшу, подтверждается постоянным увеличением количества фирм, занимающихся трудоустройством за границей, предлагающих свои услуги по поиску работы на польском рынке. А невиданный рост поисковых запросов в интернете показывает, что спрос на это направление рванул вверх.

В поисковике Яндекса во втором полугодии 2017 года белорусы в 3 раза чаще искали информацию о работе в Польше, чем в России.

За лучшей жизнью уезжают лучшие

Все более привлекательны для белорусской молодежи и польские учебные заведения. Польские университеты имеют ряд преимуществ перед белорусскими вузами. В первую очередь, это диплом европейского образца. Несмотря на то, что Беларусь уже вошла в круг стран-участниц Болонского процесса, отечественные вузы все еще не котируются в Европейском союзе.

Немаловажное значение имеет и относительно невысокая стоимость обучения в польских вузах и возможность получать стипендию, а также отсутствие распределения, которое настигает практически всех бюджетников отечественных университетов.

Сейчас в польских вузах учится более 5 тысяч белорусских студентов. Это вторая по численности группа иностранных студентов в Польше, после украинцев, которых там насчитывается 40 тысяч.

Эксперты уверены, что большинство белорусов, получивших европейское образование, даже пытаться не будут найти себе работу на родине. Учитывая лучшую экономическую ситуацию в Польше и других странах ЕС, они предпочтут начинать карьеру на Западе. Эти молодые люди станут частью высококвалифицированных кадров, которые Беларусь теряет окончательно.

Гастарбайтеры скрашивают статистику бедности

Глава аналитического центра EAST отмечает, что временная трудовая миграция помогает властям Беларуси сохранять красивую статистику по безработице и относительно низкому уровню бедности.

Гастарбайтеры не стоят на бирже труда, снижая тем самым процент безработных, а заработанные ими деньги существенно поддерживают семьи на родине и вносят вклад в белорусскую экономику.

Без потока заработанных за границей средств уровень бедности в стране был бы в 2-3 раза выше.

— Эти переводы как раз позволяют семьям не пребывать за чертой бедности, — подчеркивает Андрей Елисеев.

В первой половине этого года белорусы перевели из-за границы на Родину почти 170 миллионов долларов.

Положительно и то, что временные трудовые мигранты привозят полученные за границей навыки и опыт. Кому-то удается накопить немного средств, чтобы начать в Беларуси свое дело.

А вот утечка мозгов и высококвалифицированных кадров не приносит белорусской экономике никакой пользы.

— Высококвалифицированные белорусы, как частично и те, кто уехал учиться в польских вузах и остался, наносят негативный отпечаток на экономическое развитие Беларуси. В том смысле, что мы теряем добавленную стоимость, которую эти люди могли производить на родине, — говорит Андрей Елисеев.

По прогнозам экспертов, если экономическая ситуация в нашей стране не улучшится, количество уезжающих на заработки в Польшу продолжит расти.

Изменить тенденцию могут экономический рост и более высокий уровень жизни белорусов.