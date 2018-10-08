«Всем и везде мы должны»: крик души белорусских учителей 9 8.10.2018, 9:19

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Барановичские педагоги рассказали о своей работе и о современных учениках.

Система образования – одна из самых сложных и ответственных в обществе. Взяв на свое воспитание маленького человека, она отправляет в большую жизнь взрослых, сформированных людей. Барановичские педагоги рассказали Intex-press о своей работе, выборе профессии и о современных учениках.

«Для меня прощание с детьми – всегда слезы»

Елена Левшевич, работает воспитателем дошкольного центра развития ребенка №2 в Барановичах:

– Родилась я в Барановичах, училась в средней школе №4. Всегда любила детей и мечтала, что в будущем стану с ними работать. Решила поступать в Барановичский педагогический колледж.

Отговорил меня от этой затеи дядя, сказав, что я мягкая по характеру и работать с детьми не смогу. Я прислушалась к его мнению и пошла учиться на повара-кондитера, но по специальности ни дня не проработала.

После училища устроилась помощником воспитателя в детский сад №57. Около восьми лет проработала в этой должности и параллельно училась в БарГУ на педагога-психолога. Сразу стала работать воспитателем, а позже переучилась на дошкольное образование.

Почему именно воспитатель? Мне всегда нравилось работать с дошкольниками: помогать им развиваться, совершенствоваться. Маленькие дети непосредственные, интересные. Если обижаются – значит, обижаются, смеются – так в полную силу. Их нужно любить и понимать, поэтому я принимаю любое их состояние.

Дети с годами не меняются, меняется отношение родителей к воспитательному процессу. Молодые родители верят тому, что другие пишут в интернете. С такими сложнее работать, но воспитатель должен подсказать им, чему стоит верить, а чему нет.

У меня в группе родители понимающие и ответственные люди. Они доверяют мне, я им. Активно участвуют с детьми в конкурсах и проектах, ездят на экскурсии, благоустраивают детскую площадку. Меня радует такая гармония.

Я люблю играть с детьми, каждый день мы встречаем и провожаем игрой. Прошу родителей, чтобы не давали детям телефоны: здесь они им не нужны. Еще одно правило – не приносить игрушечное оружие. Я считаю, оно вызывает агрессию.

Эта группа будет третьей, которую я выпущу в качестве воспитателя. Для меня прощание с детьми – это всегда слезы. Мы столько времени вместе, столько всего проходим, что одна мысль о расставании меня огорчает.

«В детстве мечтала делать мороженое»

Ирина Дубейко, преподает историю в Жемчужненской средней школе:

– Я родилась в Барановичском районе, окончила Скробовскую восьмилетнюю школу, а потом с золотой медалью – Городищенскую среднюю школу. Учителя мне пророчили карьеру медика (сильна была в химии) и карьеру журналиста (любила языки и литературу). Но в итоге выбрала исторический факультет БГУ.

Я не думала, что стану педагогом, в университете нас готовили не для школы. В итоге пошла по стопам своей мамы-учительницы, хотя в детстве мечтала делать мороженое.

Перед распределением вышла замуж, и нас с мужем направили в Большую Своротву. Тамошняя школа работала последний год, учителей было мало, поэтому преподавала я и немецкий язык, и музыку, и русский язык и литературу. А через год мы перешли в Жемчужненскую среднюю школу.

Классы здесь большие, детей много, и к каждому найти подход было трудно. Поняла одно: детей нужно любить, слушать и воспринимать такими, какие они есть. Пусть ученики сейчас стали другими: совсем ослабла у них память, нет соревновательного духа. Но их можно мотивировать к учебе хорошими отметками, что я и делаю. Ученики тогда стараются показать себя, борются за награду — это надо видеть.

Многое за это время изменилось в школе, и в первую очередь – отношение к учителю. На мой взгляд, оно стало потребительским: всем и везде мы должны. Так не должно быть. Труд педагога нелегкий, а значит, требующий особого внимания и уважения.

Радует то, что современной системе образования уделяют большое внимание. Взять хотя бы информационные технологии: изобилие информации, поле поиска большое. Можно в интернете найти любую информацию и еще больше заинтересовать ученика. Работать так стало удобнее и интереснее.

Хоть я и занимаюсь всю жизнь историей, но всегда интересовалась другими науками: биологией, астрономией, географией. Не забросила и письмо: до сих пор пишу стихи на школьные праздники, некоторые посвящаю населенным пунктам и памятникам Барановичского района. Не так давно выпустила две авторские книги по истории, а с недавних пор помогаю мужу издавать его сборники. И если бы занималась только историей, уверена, что жизнь была бы не такой интересной, как сейчас.

«Я хотела уйти из школы, но всегда возвращалась»

Елена Джурабаева, учитель русского языка и литературы на пенсии, снимает видеоуроки по русскому языку для интернета:

– Родилась я и выросла в Барановичах, окончила среднюю школу №14. С детства мечтала стать артисткой, поэтому после восьмого класса поступила в культпросветучилище в Могилев на театральное отделение. Окончила его с красным дипломом, но поступить в театральный институт не получилось.

Я растерялась: куда мне идти? Стала ходить по вузам Минска и случайно зашла в БГУ. На филологическом факультете, куда я подала заявление, мой красный диплом приравняли к золотой медали – сдавала только один экзамен. Помню, эмоционально рассказывала о Наташе Ростовой. А потом услышала шепот девчонок, которые сидели сзади и готовились отвечать: «Вот дает!»

После четвертого курса вышла замуж, получила свободный диплом и уехала жить в Самарканд к мужу. Там устроилась в школу учителем русского языка и литературы, проработала 11 лет. В Беларусь вернулась после развала Советского Союза, преподавала в барановичских школах.

В первые дни работать было трудно: мне хотелось, чтобы дети сидели тихо, внимательно слушали, но часто так не получалось. Опытный учитель из Самарканда однажды сказала: «Лена, это же дети!». Тогда я и поняла, что каждого ребенка нужно воспринимать таким, какой он есть.

Работа учителя отнимает много времени и сил. Часто приходится до ночи сидеть за тетрадями. Немногие выдерживают. Я несколько раз хотела уйти из школы, но всегда возвращалась. Наверное, судьба.

Мне кажется, и детям учиться по нынешним программам стало сложно. Академическим языком изложены правила, которые учитель должен как-то переложить на понятный детям язык. В наши школьные годы было проще учиться.

К сожалению, престиж профессии с каждым годом снижается. Раньше медалисты шли в учителя, сейчас не хотят. А какой конкурс на педагогические специальности?! Одни хотят быть педагогами, другие поступают ради высшего образования и не идут в школу. А профессия действительно героическая, учителя многим жертвуют ради результата в своей работе.

Сейчас я на пенсии, но педагогику не бросила. Нашла интересную форму работы – интернет. Окончила интернет-школу «Специалист онлайн», провожу бесплатные вебинары по русскому языку, веду свой аккаунт в «Инстаграме» – «Знаем русский». Готовлюсь снимать видеоуроки для подготовки к ЕГЭ и ЦТ. Так пытаюсь помочь детям освоить язык, передать свои знания и быть полезной.