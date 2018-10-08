закрыть
8 октября 2018, понедельник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Всем и везде мы должны»: крик души белорусских учителей

9
  • 8.10.2018, 9:19
  • 3,116

Барановичские педагоги рассказали о своей работе и о современных учениках.

Система образования – одна из самых сложных и ответственных в обществе. Взяв на свое воспитание маленького человека, она отправляет в большую жизнь взрослых, сформированных людей. Барановичские педагоги рассказали Intex-press о своей работе, выборе профессии и о современных учениках.

«Для меня прощание с детьми – всегда слезы»

Елена Левшевич, работает воспитателем дошкольного центра развития ребенка №2 в Барановичах:

– Родилась я в Барановичах, училась в средней школе №4. Всегда любила детей и мечтала, что в будущем стану с ними работать. Решила поступать в Барановичский педагогический колледж.

Отговорил меня от этой затеи дядя, сказав, что я мягкая по характеру и работать с детьми не смогу. Я прислушалась к его мнению и пошла учиться на повара-кондитера, но по специальности ни дня не проработала.

После училища устроилась помощником воспитателя в детский сад №57. Около восьми лет проработала в этой должности и параллельно училась в БарГУ на педагога-психолога. Сразу стала работать воспитателем, а позже переучилась на дошкольное образование.

Почему именно воспитатель? Мне всегда нравилось работать с дошкольниками: помогать им развиваться, совершенствоваться. Маленькие дети непосредственные, интересные. Если обижаются – значит, обижаются, смеются – так в полную силу. Их нужно любить и понимать, поэтому я принимаю любое их состояние.

Дети с годами не меняются, меняется отношение родителей к воспитательному процессу. Молодые родители верят тому, что другие пишут в интернете. С такими сложнее работать, но воспитатель должен подсказать им, чему стоит верить, а чему нет.

У меня в группе родители понимающие и ответственные люди. Они доверяют мне, я им. Активно участвуют с детьми в конкурсах и проектах, ездят на экскурсии, благоустраивают детскую площадку. Меня радует такая гармония.

Я люблю играть с детьми, каждый день мы встречаем и провожаем игрой. Прошу родителей, чтобы не давали детям телефоны: здесь они им не нужны. Еще одно правило – не приносить игрушечное оружие. Я считаю, оно вызывает агрессию.

Эта группа будет третьей, которую я выпущу в качестве воспитателя. Для меня прощание с детьми – это всегда слезы. Мы столько времени вместе, столько всего проходим, что одна мысль о расставании меня огорчает.

«В детстве мечтала делать мороженое»

Ирина Дубейко, преподает историю в Жемчужненской средней школе:

– Я родилась в Барановичском районе, окончила Скробовскую восьмилетнюю школу, а потом с золотой медалью – Городищенскую среднюю школу. Учителя мне пророчили карьеру медика (сильна была в химии) и карьеру журналиста (любила языки и литературу). Но в итоге выбрала исторический факультет БГУ.

Я не думала, что стану педагогом, в университете нас готовили не для школы. В итоге пошла по стопам своей мамы-учительницы, хотя в детстве мечтала делать мороженое.

Перед распределением вышла замуж, и нас с мужем направили в Большую Своротву. Тамошняя школа работала последний год, учителей было мало, поэтому преподавала я и немецкий язык, и музыку, и русский язык и литературу. А через год мы перешли в Жемчужненскую среднюю школу.

Классы здесь большие, детей много, и к каждому найти подход было трудно. Поняла одно: детей нужно любить, слушать и воспринимать такими, какие они есть. Пусть ученики сейчас стали другими: совсем ослабла у них память, нет соревновательного духа. Но их можно мотивировать к учебе хорошими отметками, что я и делаю. Ученики тогда стараются показать себя, борются за награду — это надо видеть.

Многое за это время изменилось в школе, и в первую очередь – отношение к учителю. На мой взгляд, оно стало потребительским: всем и везде мы должны. Так не должно быть. Труд педагога нелегкий, а значит, требующий особого внимания и уважения.

Радует то, что современной системе образования уделяют большое внимание. Взять хотя бы информационные технологии: изобилие информации, поле поиска большое. Можно в интернете найти любую информацию и еще больше заинтересовать ученика. Работать так стало удобнее и интереснее.

Хоть я и занимаюсь всю жизнь историей, но всегда интересовалась другими науками: биологией, астрономией, географией. Не забросила и письмо: до сих пор пишу стихи на школьные праздники, некоторые посвящаю населенным пунктам и памятникам Барановичского района. Не так давно выпустила две авторские книги по истории, а с недавних пор помогаю мужу издавать его сборники. И если бы занималась только историей, уверена, что жизнь была бы не такой интересной, как сейчас.

«Я хотела уйти из школы, но всегда возвращалась»

Елена Джурабаева, учитель русского языка и литературы на пенсии, снимает видеоуроки по русскому языку для интернета:

– Родилась я и выросла в Барановичах, окончила среднюю школу №14. С детства мечтала стать артисткой, поэтому после восьмого класса поступила в культпросветучилище в Могилев на театральное отделение. Окончила его с красным дипломом, но поступить в театральный институт не получилось.

Я растерялась: куда мне идти? Стала ходить по вузам Минска и случайно зашла в БГУ. На филологическом факультете, куда я подала заявление, мой красный диплом приравняли к золотой медали – сдавала только один экзамен. Помню, эмоционально рассказывала о Наташе Ростовой. А потом услышала шепот девчонок, которые сидели сзади и готовились отвечать: «Вот дает!»

После четвертого курса вышла замуж, получила свободный диплом и уехала жить в Самарканд к мужу. Там устроилась в школу учителем русского языка и литературы, проработала 11 лет. В Беларусь вернулась после развала Советского Союза, преподавала в барановичских школах.

В первые дни работать было трудно: мне хотелось, чтобы дети сидели тихо, внимательно слушали, но часто так не получалось. Опытный учитель из Самарканда однажды сказала: «Лена, это же дети!». Тогда я и поняла, что каждого ребенка нужно воспринимать таким, какой он есть.

Работа учителя отнимает много времени и сил. Часто приходится до ночи сидеть за тетрадями. Немногие выдерживают. Я несколько раз хотела уйти из школы, но всегда возвращалась. Наверное, судьба.

Мне кажется, и детям учиться по нынешним программам стало сложно. Академическим языком изложены правила, которые учитель должен как-то переложить на понятный детям язык. В наши школьные годы было проще учиться.

К сожалению, престиж профессии с каждым годом снижается. Раньше медалисты шли в учителя, сейчас не хотят. А какой конкурс на педагогические специальности?! Одни хотят быть педагогами, другие поступают ради высшего образования и не идут в школу. А профессия действительно героическая, учителя многим жертвуют ради результата в своей работе.

Сейчас я на пенсии, но педагогику не бросила. Нашла интересную форму работы – интернет. Окончила интернет-школу «Специалист онлайн», провожу бесплатные вебинары по русскому языку, веду свой аккаунт в «Инстаграме» – «Знаем русский». Готовлюсь снимать видеоуроки для подготовки к ЕГЭ и ЦТ. Так пытаюсь помочь детям освоить язык, передать свои знания и быть полезной.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип