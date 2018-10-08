Милорад Додик объявил о победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины 8.10.2018, 9:31

Его избрание может нанести удар по попыткам укрепить единство страны после войны 1990-х годов.

Пророссийский сербский лидер Милорад Додик в воскресенье объявил о своей победе в борьбе за пост сербского члена президиума Боснии и Герцеговины, состоящего из трех человек. Его избрание может усугубить межэтническую разобщенность в стране, которая находилась в состоянии войны около 25 лет назад, сообщает «Голос Америки».

Додик сказал, что, согласно прогнозам, он получает на выборах 56 процентов голосов, а его главный противник Младен Иванич, – 44 процента. Прогноз был сделан на основе подсчета 85 процентов бюллетеней, сказал он.

«Народ принял решение», – сказал Додик.

Предварительные официальные результаты ожидаются в понедельник. После закрытия участков Додик и Иванич заявили, что лидируют на выборах.

В состав президиума также входит босниец-мусульманин и хорват. Додик выступает за последующее отделение сербского анклава – Республики Сербской – от Боснии. Его избрание наносит удар по усилиям по укреплению единства страны после войны 1992-1995 годов.

В голосовании многие видели проверку того, будет ли Босния двигаться по пути интеграции в ЕС и НАТО, или по-прежнему увязнет в соперничестве, возникшем в результате войны.

В выборах приняли участие более 3,3 миллиона избирателей Боснии и Герцеговины, имеющих право голосова, сообщили представители ЦИК. Жители Боснии и Герцеговины избирали не только членов президиума, но и представителей других институтов в сложной системе органов власти страны, созданной в результате мирного соглашения 1995 года, которое положило конец войне, унесшей жизни 100 тысяч человек и оставившей без крова миллионы.

Представители избирательных органов охарактеризовали прошедшее голосование, как «исключительно справедливое», несмотря на несколько инцидентов.

Страна состоит из двух региональных мини-государств, одно из которых управляется сербами, а второе является мусульманско-хорватской федерацией (Федерация Боснии и Герцеговины – АА). Центральное правительство включает совместные институты. Кроме президиума Боснии и Герцеговины, избиратели голосовали на выборах президента Республики Сербской, парламентов двух мини-государств и местных органов власти в кантонах.

Избирательная кампания была омрачена сеющей рознь риторикой и заявлениями о нарушениях, которые усиливали напряженность.