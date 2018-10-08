закрыть
8 октября 2018, понедельник, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Пьяные ночные деньги для Лукашенко ничем не хуже пьяных дневных денег»

15
  • 8.10.2018, 9:38
  • 4,094

Диктатор боится бунта на трезвую голову.

2 октября Лукашенко отменил запрет на ночную продажу алкоголя, введенный за сутки до этого властями Минска и некоторых районов Беларуси.

В тот же день стало известно, что приближенному к диктатору олигарху Алексею Олексину, входившему ранее в состав управления делами Лукашенко, выделяют 2500 участков по стране для установки киосков по продаже табака.

Получается интересная ситуация: правитель, который заявлял, что «любовь к спорту – его лучшее качество» и ставил себя в пример как «то ли мало пьющего, то ли непьющего», создает государственную систему по приобщению белорусов к алкоголю и табаку.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к известному белорусскому режиссеру Юрию Хащеватскому:

- Пьяные ночные деньги для Лукашенко ничем не хуже пьяных дневных денег. Более того: если запретить ночью торговать алкоголем, выйдут огромные потери для бюджета. Народ ведь к утру проспится и уже не купит то, что предполагал приобрести ночью.

Так что решение Лукашенко вполне укладывается в ту экономическую модель, которую он уже почти 25 лет здесь, в Беларуси, насаждает.

- Можно ли решение диктатора объяснить еще чем-то, кроме экономической выгоды?

- Конечно. Он весьма побаивается бунта на «трезвую голову». И здесь речь идет о двух уровнях страха и недоверия – и ко всему народу, и к ближайшему окружению.

- Давайте начнем с ближайшего окружения…

- Диктатор в действительно очень боится возникновения внутренней оппозиции из числа министров, которые, как он сам сказал, «квасят как не в себя» Лукашенко понимает, что не может лишить их всех радостей жизни.

Давайте посмотрим, как возникало его сегодняшнее окружение. Все эти районные «шейхи», которые раньше были склонной к гедонизму провинциальной номенклатурой, за годы диктатуры добрались до самого верха. Сейчас они принесли с собой в Дрозды свои райцентры и агрогородки и проецируют на всю страну тот стиль жизни, который для них привычнее, ближе и понятнее всего.

И как это ночью не поехать не поехать в магазин и ничего не купить? Да это антигосударственная позиция! Трезвенники ведь хотят развалить этот уютный мирок. Так что спорт спортом – а выпить по ночам надо по расписанию. Тем более после «разносов», которые им устраивает Лукашенко. «Ночники» с алкоголем – это, если хотите, государственная позиция.

- А киоски с сигаретами – тоже?

- Что касается этих 2,5 тысяч «точек», то тут мы видим экономическую политику государства во всей ее «красе». Если раньше эти «точки» были оазисами мелкого бизнеса и имели довольно широкий ассортимент, то сейчас олигарх Олексин с помощью Лукашенко окончательно перекроет кислород индивидуальным предпринимателям.

Вся торговля сигаретами уйдет в одни руки. И эти киоски – явление куда более серьезное, чем выглядит на первый взгляд. Это курс на монополизацию, который привел к полному и окончательному провалу белорусской экономики. Хотелось бы посмеяться с диктатора-бутлегера, торгующего алкоголем и сигаретами – но не стоит. Потому что это апогей того губительного пути, по которому он ведет Беларусь.

Наша экономика стала сплошным анахронизмом. То, что мы наблюдаем – это перенос феодальных отношений из 18-го века в наше время. Алкогольная и сигаретная монополии просто находятся на виду. А благодаря независимым СМИ мы знаем, что феодализм насаждается и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Местным «князькам», вассалам Лукашенко, продаются земля и начальственные посты в колхозах и совхозах.

«Монопольки» для крепостных с алкоголем и табаком низкого качества – это тоже из области феодализма. Причем не 19-го, а уже 18-го века, в который мы стремительно катимся.

- Кстати, о качестве предлагаемой белорусам продукции. Колонизаторы, чтобы получить за бесценок земли индейцев и их золото, массово приобщали коренное население к «огненной воде». В ход шли напитки самого низкого пошиба. Вы не находите здесь параллелей?

- Да, и этот алкогольно-сигаретный монополизм – серьезная угроза для здоровья и будущего белорусской нации.

Но для Лукашенко угрозы национального масштаба – на десятом месте. На первом месте для него – угрозы, стоящие лично перед ним и его семьей. Он всегда сделает выбор в пользу сохранения своей власти.

А чтобы сохранить власть, выражаясь языком диктатора, ему нужны «пьяные и дурные». Увеличение количества «пьяных и дурных» - важная парадигма государственной политики.

Все эти почти 25 лет для Лукашенко самым важным фактором была «дебилизация» населения. Это его курс на спасение самого себя. О будущем Беларуси диктатор никогда и не думал.

Поэтому мы видим, как «распатронили» систему образования. Мы видим, как уничтожается независимая пресса, как подавляется частная инициатива и бизнес.

- Получается интересная картина: Беларусь торгует оружием, недавно поставила «Полонезы» в Азербайджан. Дмитрий Лукашенко контролирует игорный бизнес. Теперь Лукашенко-старший вступился за алкоголь и готовит сеть табачных «точек» по всей стране. Оружие, казино, водка и сигареты – это атрибуты государственной власти в Беларуси? Больше похоже на мафию…

- Все это правильно, за исключением слова «похоже». Это не похоже – это и есть мафия, которая захватила небольшую европейскую страну и тянет из нее последние соки.

У этих людей не существует никаких пределов, никакой морали. Смотрите: нет ни одной Божьей заповеди, которую они бы не нарушили. Возьмите любую.

Грешным делом я иногда думаю, что обычная мафия намного лучше режима Лукашенко. Потому что даже у мафии есть свои «берега» - свои законы и принципы, которые нельзя нарушить. А здесь все существует в состоянии абсолютного беспредела.

Если белорусы и дальше будут это терпеть – то скоро нас можно будет заносить в Красную книгу как редкий и исчезающий вид.

- Некоторые наши читатели в комментариях сразу предложили бойкотировать алкогольные и сигаретные «точки». Может быть, есть более системный и эффективный способ со всем этим бороться? Чтобы не исчезнуть как вид…

- Главное – необходимо проснуться. Причем сделать это надо не только читателям сайта «Хартия-97», а всему обществу. Только все общество сообща может противостоять этому преступному синдикату.

При этом нужно научиться объединять усилия и взаимодействовать друг с другом. Особенно тем людям, которые сейчас являются реальной оппозицией власти.

Солидарность и объединение – это первое. Второе – это информация и просвещение. Голоса независимых СМИ и активистов должны доходить до каждого человека. Каждый белорус должен иметь ясную картину того, что сейчас происходит, и что он может получить, если мы все вместе остановим Лукашенко.

Пора всем взяться за ум и помочь остальным понять это. Начать совместную борьбу за избавление от этой тяжкой ноши, которая взвалена на плечи нашего народа. Ведь протестный потенциал сейчас очень высокий, особенно в небольших городах, где людям просто не за что жить.

Общество созрело для важного шага. Надо просто перестать ставить подножки друг другу и объединиться ради просвещения остальных и борьбы с этой невежественной, чудовищной властью. Тогда белорусы смогут устроить Лукашенко настоящий «день трезвости».

- То есть, заставят его «увидеть берега»?

- Нет, Лукашенко вернуть к чувству реальности уже невозможно. Это уже отработанный материал. Этот организм пора просто отделить от нашего общества, чтобы начать процесс выздоровления.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип