«Пьяные ночные деньги для Лукашенко ничем не хуже пьяных дневных денег» 15 8.10.2018, 9:38

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Диктатор боится бунта на трезвую голову.

2 октября Лукашенко отменил запрет на ночную продажу алкоголя, введенный за сутки до этого властями Минска и некоторых районов Беларуси.

В тот же день стало известно, что приближенному к диктатору олигарху Алексею Олексину, входившему ранее в состав управления делами Лукашенко, выделяют 2500 участков по стране для установки киосков по продаже табака.

Получается интересная ситуация: правитель, который заявлял, что «любовь к спорту – его лучшее качество» и ставил себя в пример как «то ли мало пьющего, то ли непьющего», создает государственную систему по приобщению белорусов к алкоголю и табаку.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к известному белорусскому режиссеру Юрию Хащеватскому:

- Пьяные ночные деньги для Лукашенко ничем не хуже пьяных дневных денег. Более того: если запретить ночью торговать алкоголем, выйдут огромные потери для бюджета. Народ ведь к утру проспится и уже не купит то, что предполагал приобрести ночью.

Так что решение Лукашенко вполне укладывается в ту экономическую модель, которую он уже почти 25 лет здесь, в Беларуси, насаждает.

- Можно ли решение диктатора объяснить еще чем-то, кроме экономической выгоды?

- Конечно. Он весьма побаивается бунта на «трезвую голову». И здесь речь идет о двух уровнях страха и недоверия – и ко всему народу, и к ближайшему окружению.

- Давайте начнем с ближайшего окружения…

- Диктатор в действительно очень боится возникновения внутренней оппозиции из числа министров, которые, как он сам сказал, «квасят как не в себя» Лукашенко понимает, что не может лишить их всех радостей жизни.

Давайте посмотрим, как возникало его сегодняшнее окружение. Все эти районные «шейхи», которые раньше были склонной к гедонизму провинциальной номенклатурой, за годы диктатуры добрались до самого верха. Сейчас они принесли с собой в Дрозды свои райцентры и агрогородки и проецируют на всю страну тот стиль жизни, который для них привычнее, ближе и понятнее всего.

И как это ночью не поехать не поехать в магазин и ничего не купить? Да это антигосударственная позиция! Трезвенники ведь хотят развалить этот уютный мирок. Так что спорт спортом – а выпить по ночам надо по расписанию. Тем более после «разносов», которые им устраивает Лукашенко. «Ночники» с алкоголем – это, если хотите, государственная позиция.

- А киоски с сигаретами – тоже?

- Что касается этих 2,5 тысяч «точек», то тут мы видим экономическую политику государства во всей ее «красе». Если раньше эти «точки» были оазисами мелкого бизнеса и имели довольно широкий ассортимент, то сейчас олигарх Олексин с помощью Лукашенко окончательно перекроет кислород индивидуальным предпринимателям.

Вся торговля сигаретами уйдет в одни руки. И эти киоски – явление куда более серьезное, чем выглядит на первый взгляд. Это курс на монополизацию, который привел к полному и окончательному провалу белорусской экономики. Хотелось бы посмеяться с диктатора-бутлегера, торгующего алкоголем и сигаретами – но не стоит. Потому что это апогей того губительного пути, по которому он ведет Беларусь.

Наша экономика стала сплошным анахронизмом. То, что мы наблюдаем – это перенос феодальных отношений из 18-го века в наше время. Алкогольная и сигаретная монополии просто находятся на виду. А благодаря независимым СМИ мы знаем, что феодализм насаждается и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Местным «князькам», вассалам Лукашенко, продаются земля и начальственные посты в колхозах и совхозах.

«Монопольки» для крепостных с алкоголем и табаком низкого качества – это тоже из области феодализма. Причем не 19-го, а уже 18-го века, в который мы стремительно катимся.

- Кстати, о качестве предлагаемой белорусам продукции. Колонизаторы, чтобы получить за бесценок земли индейцев и их золото, массово приобщали коренное население к «огненной воде». В ход шли напитки самого низкого пошиба. Вы не находите здесь параллелей?

- Да, и этот алкогольно-сигаретный монополизм – серьезная угроза для здоровья и будущего белорусской нации.

Но для Лукашенко угрозы национального масштаба – на десятом месте. На первом месте для него – угрозы, стоящие лично перед ним и его семьей. Он всегда сделает выбор в пользу сохранения своей власти.

А чтобы сохранить власть, выражаясь языком диктатора, ему нужны «пьяные и дурные». Увеличение количества «пьяных и дурных» - важная парадигма государственной политики.

Все эти почти 25 лет для Лукашенко самым важным фактором была «дебилизация» населения. Это его курс на спасение самого себя. О будущем Беларуси диктатор никогда и не думал.

Поэтому мы видим, как «распатронили» систему образования. Мы видим, как уничтожается независимая пресса, как подавляется частная инициатива и бизнес.

- Получается интересная картина: Беларусь торгует оружием, недавно поставила «Полонезы» в Азербайджан. Дмитрий Лукашенко контролирует игорный бизнес. Теперь Лукашенко-старший вступился за алкоголь и готовит сеть табачных «точек» по всей стране. Оружие, казино, водка и сигареты – это атрибуты государственной власти в Беларуси? Больше похоже на мафию…

- Все это правильно, за исключением слова «похоже». Это не похоже – это и есть мафия, которая захватила небольшую европейскую страну и тянет из нее последние соки.

У этих людей не существует никаких пределов, никакой морали. Смотрите: нет ни одной Божьей заповеди, которую они бы не нарушили. Возьмите любую.

Грешным делом я иногда думаю, что обычная мафия намного лучше режима Лукашенко. Потому что даже у мафии есть свои «берега» - свои законы и принципы, которые нельзя нарушить. А здесь все существует в состоянии абсолютного беспредела.

Если белорусы и дальше будут это терпеть – то скоро нас можно будет заносить в Красную книгу как редкий и исчезающий вид.

- Некоторые наши читатели в комментариях сразу предложили бойкотировать алкогольные и сигаретные «точки». Может быть, есть более системный и эффективный способ со всем этим бороться? Чтобы не исчезнуть как вид…

- Главное – необходимо проснуться. Причем сделать это надо не только читателям сайта «Хартия-97», а всему обществу. Только все общество сообща может противостоять этому преступному синдикату.

При этом нужно научиться объединять усилия и взаимодействовать друг с другом. Особенно тем людям, которые сейчас являются реальной оппозицией власти.

Солидарность и объединение – это первое. Второе – это информация и просвещение. Голоса независимых СМИ и активистов должны доходить до каждого человека. Каждый белорус должен иметь ясную картину того, что сейчас происходит, и что он может получить, если мы все вместе остановим Лукашенко.

Пора всем взяться за ум и помочь остальным понять это. Начать совместную борьбу за избавление от этой тяжкой ноши, которая взвалена на плечи нашего народа. Ведь протестный потенциал сейчас очень высокий, особенно в небольших городах, где людям просто не за что жить.

Общество созрело для важного шага. Надо просто перестать ставить подножки друг другу и объединиться ради просвещения остальных и борьбы с этой невежественной, чудовищной властью. Тогда белорусы смогут устроить Лукашенко настоящий «день трезвости».

- То есть, заставят его «увидеть берега»?

- Нет, Лукашенко вернуть к чувству реальности уже невозможно. Это уже отработанный материал. Этот организм пора просто отделить от нашего общества, чтобы начать процесс выздоровления.