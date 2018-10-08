Украинские последствия капитуляции Лукашенко 4 Андрей Паливода, «Зеркало недели»

8.10.2018, 9:55

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Фото: kremlin.ru

Кремль поставил белорусскому диктатору условие: максимально свернуть сотрудничество с Украиной.

На очередных переговорах в Сочи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко белорусский правитель после длительного торга все же сумел вернуть себе значительную часть российской экономической помощи, которой он, казалось, лишился в августе.

Однако официальному Минску пришлось многим поступиться в политическом плане. И в том числе хорошими отношениями с Киевом.

Вопрос выживания

Проблема квазисоциалистической, зависшей в своем развитии в 1994 году (когда к власти пришел Лукашенко) белорусской экономической модели в том, что она глубоко и хронически убыточна. Убыточны старательно сохраненные со времен СССР колхозы и совхозы (они поменяли только названия, но не суть), убыточны столь же бережно оберегаемые от приватизации советские мегазаводы типа МАЗа, МТЗ, "Гомсельмаша", "Белшины" и многих других. Убыточна вся планово-командная система управления экономикой, блокирующая развитие частного бизнеса, — его представители появляются в СМИ в основном как фигуранты уголовных дел, а Лукашенко публично называет предпринимателей "эти жулики" и "вшивые блохи".

В условиях отсутствия реформ и убыточности почти всего госсектора экономики бюджет Беларуси пополняется за счет трех источников. Первый — добыча калийных солей (хлористого калия) и экспорт этого минерального удобрения во многие страны мира. В Беларуси сосредоточено 25% мирового производства KCl, по этому показателю с ней может конкурировать только Канада. Здесь все просто и понятно.

Второй источник — переработка российской нефти и продажа за рубеж нефтепродуктов. В наследство от СССР Беларуси достались два очень мощных (а после модернизации — еще и современных) НПЗ — Новополоцкий и Мозырский. К тому же как ближайший союзник России, Беларусь получает нефть без 30-процентной экспортной пошлины. Выходит очень большая дельта, которая полностью оседает в белорусском бюджете. А значительная часть произведенных нефтепродуктов продается, в том числе и в Украину.

Третий оплот белорусской экономики — длящееся уже четверть века российское субсидирование. По данным журнала Forbes, ежегодно сумма поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России из федерального бюджета. При этом экспорт нефти из РФ для последующей переработки и поставки на экспорт играет существенную роль для Беларуси. В общем объеме экспорта товаров из России в Беларусь поставки нефти и нефтепродуктов составляют около 30%, а в первом полугодии 2018-го этот показатель вырос до 37%.

Белорусские НПЗ позволяют производить нефтепродукты, которые могут использоваться для внутренних потребностей республики, а также направляться на экспорт. При этом важно понимать: ежегодно Беларусь получает от России 24 млн тонн нефти, но для собственных нужд ей хватает всего 6 млн. Остальное перерабатывается и экспортируется. Но при этом из России поступают еще и нефтепродукты по сниженным ценам. Они тоже прямиком реэкспортируются, и получаемая дельта поступает в белорусский бюджет.

В первом полугодии 2018-го из России в Беларусь было поставлено:

2,1 млн тонн нефтепродуктов (на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов в январе—июне нынешнего года составила 383 долл. за тонну, а на внешний рынок товар отправляется по цене свыше 500 долл. Экспорт белорусских нефтепродуктов в ЕС и Украину за первое полугодие составил 6,6 млн тонн на сумму около 3,4 млрд долл. По оценкам Минфина РФ, только за первые шесть месяцев этого года российский бюджет недополучил около 10 млрд руб.

МВФ оценивает общую поддержку белорусской экономики со стороны России в 106 млрд долл. только за период 2005–2015 годов, то есть 10,6 млрд долл. в год. Опираясь на эту поддержку, Беларусь провела меньше всего экономических и политических реформ среди стран бывшего СССР и Восточной Европы. Дело в том, что до недавнего времени продукция, производимая на устаревших белорусских промышленных предприятиях, гарантированно продавалась на российском рынке, прежде всего благодаря низкой цене.

Россия поддерживала Беларусь не только беспошлинной нефтью и дешевым газом, но и своим открытым рынком (83% импортируемого РФ молока и молокопродуктов — белорусского производства), прямыми субсидиями и дешевыми кредитами. Задолженность республики по государственным кредитам России на середину мая 2018 года составила 6,3 млрд долл. и 60 млрд российских рублей. Уже в 2019 году правительство Беларуси должно будет выплатить по внешнему долгу около 3,7 млрд долл. Без новых внешних заимствований сделать это будет непросто, главным кредитором тоже будет РФ.

Беларуси российская политика долгие годы позволяла увеличивать внутренние доходы своего населения опережающими темпами к показателям роста национальной экономики, но для России это всегда было прямым финансовым убытком. Так что неудивительно, что этим летом в Москве решили поменять свою позицию. То есть увязать субсидирование экономики с участием в управлении экономикой и политикой своего ближайшего союзника.

Удар по интересам Украины

Все без исключения эксперты накануне встречи в Сочи Путина и Лукашенко прогнозировали, что Кремль поставит белорусскому правителю условие: максимально свернуть сотрудничество с Украиной. Так и вышло.

Собственно, еще с августа Россия начала ограничивать поставки в Беларусь сжиженного газа, бензина и дизтоплива, то есть тех углеводородов, которые официальный Минск банально перепродавал, прежде всего, в Украину. По статистике, белорусские поставки закрывают 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива, а в общей сложности 40,31% моторного топлива для Украины идет из Беларуси или через Беларусь.

Причем в последние месяцы опережающими темпами росли поставки сжиженного газа, используемого для заправки автотранспорта. За первое полугодие 2018-го поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Беларуси в Украину выросли на 35% — до 258 тыс. тонн. Уже в мае железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь увеличился до рекордных

107,3 тыс. тонн — это с примерно 20 тыс. тонн в месяц в 2016-м. Значительная часть этого объема еще летом сразу перенаправлялась в Украину по "серым" схемам.

Но летом Кремль "прикрутил краник". По информации Министерства энергетики РФ, Москва и Минск установят индикативный баланс по поставкам всех углеводородов на 2019 год, прочие поставки (сверх лимитов) будут запрещены. В правительстве РФ это без прикрас объяснили "быстрым ростом реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину".

После встречи в Сочи в Украине уже прошла волна подорожания сжиженного газа. Теперь ожидается подорожание всего моторного топлива и его возможный дефицит. Хотя, скорее, это произойдет не раньше октября, а при благоприятном раскладе — не раньше нового года.

Но экономикой все не ограничивается. Уже через день после встречи с Владимиром Путиным, 24 сентября, Александр Лукашенко предписал силовикам усилить контроль на границе с Украиной. На специально собранном совещании белорусский правитель заявил государственному секретарю Станиславу Засю и главе Госпогранкомитета Анатолию Лаппо: "Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".

На публику, перед телекамерами Лукашенко пересказал недавний доклад министра внутренних дел Игоря Шуневича о найденном нелегальном арсенале. "Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее, — привел подробности Александр Лукашенко. — Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность пограничников? Нужна. Давайте посмотрим. Туда сотню, туда тысячу".

Однако ни малейшего отношения к Украине описанная история не имела. Просто так повелось уже давно: каждый раз, когда в Беларуси кризис, когда нужно прижать оппозицию или поднять рейтинг диктатора, силовики сразу, как на заказ, "обнаруживают" то украинских боевиков в белорусских лесах, то белорусских стажеров "Правого сектора", то каких-то выпускников "тренировочных лагерей в Украине", то вообще "джипы с оружием из Украины" через границу прорываются. Правда, за все прошедшие годы ни одного уголовного дела по описанным сюжетам возбуждено так и не было.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась после совещания у Лукашенко сообщил журналистам, что численность белорусских пограничников на границе с Украиной будет увеличена. "У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению, — сказал он. — Назрела объективная необходимость. Нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач".

Он напомнил, что с 2014 года было создано более 20 новых пограничных застав и постов: "Из них 18 — на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. Такая работа должна быть продолжена".

Понятно, что резкое усиление пограничного контроля ударит по двум сферам: по туризму и малому приграничному движению, то есть по общению родственников в Полесье. Очевидно, что белорусы будут намного меньше ездить в Украину, поскольку прохождение таможенного контроля может оказаться крайне затруднительным. Также и украинцам будет намного сложнее ездить в Россию и обратно транзитом через Беларусь — по той же причине.

Наконец, Минск и Москва вернулись к вопросу о российской военной базе в Беларуси. В ходе недавнего визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда предложил США создать на польской территории постоянную военную базу, разместить там американскую танковую дивизию. Эта идея польского руководства стала предлогом для давления Москвы на официальный Минск с целью размещения российских войск. К слову, это не в первый раз: в 2014–2015 годах договоренность о российской базе была почти достигнута, но потом Лукашенко "дал задний ход".

Сегодня ВС РФ на территории Беларуси имеют два военных объекта (не военные базы): "Антей" и "Волгу" — радиолокационную станцию и узел дальней связи ВМФ. Их срок бесплатного пребывания на белорусской территории истекает в 2020 году, и российские военные настаивают на продлении.

Но в ведомстве Сергея Шойгу хотят также разместить в Беларуси полноценную российскую военную базу, с авиацией и достаточно серьезным сухопутным контингентом. Насколько можно судить по полученным Лукашенко преференциям, после переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ. А общественному мнению такая перемена позиции Александра Григорьевича будет подана как ответ на появление военной базы США "Форт Трамп" в соседней Польше. Но понятно, что Украине такой объект у ее северной границы доставит куда больше проблем, чем Польше.

"Дисциплина и послушание"

Интересно в этой истории еще и то, какое давление Россия оказывала на Беларусь, добиваясь своих целей в преддверии переговоров Путина и Лукашенко. С конца весны в российских СМИ, даже самых респектабельных, нагнетается волна негатива, основные тезисы которого таковы: Беларусь — нахлебница, при этом — неверная союзница, Лукашенко заигрывает с Западом и потакает "бандеровцам". Вот почему, мол, Кремль решил сделать ставку на другого правителя или вообще аккуратно прибрать Беларусь к рукам. Например, через апгрейд Союзного государства.

Приводилась и такая мысль: России важно обеспечить легитимный и, по возможности, мирный транзит власти в Беларуси, который исключит любые негативные изменения отношения людей к России. При этом в Беларуси нет механизма передачи власти. Поэтому схватка за власть, и очень жесткая, после ухода Лукашенко гарантирована. А стране обеспечено трагическое будущее, если не вмешается Россия и не поставит во главе своего "эффективного менеджера".

В сегодняшней Беларуси среди населения преобладают антилукашенковские настроения, и если бы люди поняли, что Лукашенко уходит, то вполне можно было бы ожидать многомиллионной "фонтанной радости", которая для Москвы страшнее, чем Майдан и цветная революция, вместе взятые. Однако и имидж Лукашенко в самой России как "борца с олигархами" Путину сильно вредит и безусловно будет разрушен задолго до официальной смены власти в Минске. Как? Путем снятия розовых очков с населения — через финансовый коллапс и деградацию экономики Беларуси под присмотром нового посла, российских спецслужб и банкиров.

Чтобы в последний раз намекнуть Лукашенко, что его ждет в случае, если он не проявит покорность, был организован настоящий перформанс. 20 сентября в Беларуси, в Гродно, прошло очередное собрание незарегистрированного объединения "Гражданская инициатива "Союз". Движение возглавляет российский политик Сергей Бабурин, который в 2014 году "за личный вклад" получил от Владимира Путина медаль в честь присоединения Крыма к России.

Теперь Бабурин начал проявлять интерес и к Беларуси, основав движение, которое провозглашает главной своей целью объединение Беларуси с Россией. В него вошли пророссийские деятели, примкнули и отдельные священнослужители Белорусского экзархата РПЦ.

Помимо Бабурина, там были и другие граждане России. Например, православный активист Кирилл Фролов, известный призывами писать в спецслужбы доносы на тех, кто негативно высказывается в адрес православных епископов или Владимира Путина.

Примечательно, что на собрании в Гродно "Союз" напрямую решил заявить о своем существовании властям, направив Александру Лукашенко письмо с предложением объявить 17 сентября государственным праздником. Повод — объединение Западной Беларуси с БССР в 1939 году.

Наконец, важный фактор давления на официальный Минск — новый посол РФ Михаил Бабич. Тот самый, которого в 2016 году отказалась принять у себя Украина. Посол России в постсоветских странах не просто представитель Москвы. Это человек, задача которого — оказывать давление на местную политическую элиту. Сегодня посол — участник гибридной войны, и Кремль сменил посла на более радикального и сурового. Михаил Бабич — ярый сторонник аннексии Крыма, посол и полномочный представитель президента России, как член Совета безопасности РФ постоянно будет докладывать о ходе выполнения личных поручений Путина по "проблемам" Беларуси. У него особые отношения с Путиным, он входит в группу людей, которые в определенном смысле принимают решения о внутренней и внешней политике в России. Он является представителем спецслужб. Он будет строить союзное государство, раздражать белорусские власти и доносить до белорусских элит четкие сигналы, чего ожидает от них Москва. Бабич уже был представителем президента в одном из восьми федеральных округов (Приволжском), ранее он был премьер-министром Чечни во время войны, служил в КГБ и ФСБ. Россия рассчитывает оказывать через него экономическое давление и управлять политическими процессами в Беларуси.

Россия хочет ограничить суверенитет Беларуси, и посол является ключевой фигурой в этой игре, он является показателем того, что такая игра будет разыграна между двумя странами. Это сигнал, что теперь методы ограничения суверенитета Беларуси со стороны России будут более жесткими.

Несмотря на все вышеописанное, Лукашенко для Кремля — понятный и предсказуемый партнер, в Москве уже знают, что он собой представляет. Чего хочет и на что готов пойти ради достижения своих целей. Вряд ли Москва на самом деле хочет окончательно распрощаться с Лукашенко. Замена старого на нового — всегда риск, проще выторговать нужные решения через давление. А вот создать в Беларуси нездоровый психологический фон, чтобы Лукашенко пошел на уступки, — совсем другое дело.

Россия поставила перед Лукашенко ряд серьезных вопросов, потому что идиллическая форма "Союзного государства", сложившаяся за последние 20 лет, ее не устраивает. Россия мало от этого получала, тогда как Минск получал очень большие субсидии, рынок и защиту. Серьезный разговор начался, и пока Лукашенко нечего ответить Путину. Быть хорошим за чужой счет и при этом накапливать огромные долги просто. Всегда кто-то должен заплатить по счетам и кредитам, и теперь Минску приходится платить частью своего суверенитета.

У России сейчас несколько целей разной степени оперативности. Первая — военная база в Беларуси. Вторая — снижение затрат на субсидирование белорусской экономики. Третья — приватизация белорусской госсобственности (это 85% промышленности) крупным российским капиталом. Ну а это уже неизбежно повлечет за собой переход на новый уровень в интеграционных процессах России и Беларуси. Москва и ставший более послушным Минск вернутся к дорожной карте создания Союзного государства, появятся наднациональные институты, на которые Минск не будет иметь возможности повлиять. Полная интеграция белорусской территории в Россию после этого станет только вопросом времени, со всеми вытекающими последствиями для Украины.

Андрей Паливода, «Зеркало недели»