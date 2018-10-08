New York Post: Дерипаску лишили домов в США из-за заморозки активов 2 8.10.2018, 10:09

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Санкции могут быть распространены и на активы олигарха в Европе.

Власти США заморозили активы бизнесмена Олега Дерипаски, среди которых особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет New York Post со ссылкой на чиновников Минфина США, передает РБК.

По данным издания, в Нью-Йорке бизнесмену принадлежит особняк, расположенный на 64-й улице в Ист-Сайде в Манхэттене, рядом с Центральным парком. Он расположен неподалеку от особняка Леонарда Блаватника — британско-американского бизнесмена советского происхождения.

Собеседники газеты также рассказали, что власти США ведут переговоры с Дерипаской об отказе от активов в Европе, на которые также могут быть распространены санкции.

Представитель Дерипаски от комментариев РБК отказался.

Несмотря на арест активов, Дерипаска договорился с властями США о том, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого олигарха Романа Абрамовича, пишет издание. В сентябре газета сообщала, что Абрамович передал экс-супруге Дарье Жуковой активы в этом районе Манхэттена на сумму более $90 млн. Издание указывает, что Жукова указала в качестве своего домашнего адреса 11 East 64th St. — актив по этому адресу был заморожен.

Недвижимость в Нью-Йорке — пятиэтажный таунхаус, которым ранее владел арт-дилер Алек Вильденштейн — Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн, ссылается газета на данные реестра недвижимости.

Жукова дружит с дочерью президента США Иванкой Трамп, и она с Абрамовичем часто проводили время вместе с Иванкой и ее супругом Джаредом Кушнером, говорится в статье.