Сильные женщины, которые сделали Минск лучше 1 8.10.2018, 10:26

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В списке есть исторические личности и наши современницы.

Стереотип, будто женщины еще недавно сидели дома, вышивали крестиком и воспитывали детей, мягко скажем, не соответствует действительности. На протяжении всей истории Беларуси так называемый «слабый пол» активно участвовал в искусстве и науке страны.

The Village Беларусь вместе с брендом Activia, который проводит конкурс для женщин, желающих сделать свой бизнес, собрал истории женщин, которые повлияли на жизнь Минска. Среди них есть как основательницы заводов, так и архитекторы и основатели благотворительных фондов.

Исторические личности

Рохля Фрумкина и завод-пивоварня

В первой половине XIX века в Минске существовало несколько небольших пивоварен, которыми, как правило, управляли не беларусы, а представители других национальностей — евреи и немцы, издавна живущие в Минске.

Эту мужскую компанию разбавила минская мещанка Рохля Фрумкина: 28 января 1864 года она подала прошение в Минскую губернскую строительную и дорожную комиссию. «Имея собственную площадь с существующими на ней постройками на углу Загородной и Александровской улиц в Минске (на углу Киселева и Богдановича), сейчас хочу на этой площади провести перестройку существующей на Загородной улице холодной постройки в жилой дом и построить другой дом, с устройством в нем пивоваренного завода, а потому, предоставляя составленный на этот предмет чертеж… прошу, чтобы повелено было: поданный чертеж утвердить и по нему предполагаемые постройки позволить под надзор архитектурного помощника», — говорилось в письме.

Проект согласовали, и уже к концу года пивоварня начала работу. В скором времени детище Рохли Фрумкиной стало лидером по объему производимой продукции — женщина успешно управляла заводом около 20 лет.

В 1876 году, после смерти Рохли, предприятие перешло к ее сыновьям, Аарону и Неваху Фрумкинам. Увы, они вскоре разорились. В итоге пивоварню, выставленную на торги, выкупил городской глава граф Кароль Чапский. Теперь этот завод известен под именем «Аливария».

Камила Марцинкевич — патриотизм и школа для бедных детей

Камилла Марцинкевич, дочь классика беларуской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича, должна была стать пианисткой — свой первый концерт она дала в Варшаве уже в 8 лет. Правда, как писали в журнале Biblioteka Warszawska, на выступление Камиллы и ее младшего брата Мирослава пришло всего 10 человек.

Увы — у семьи Марцинкевичей не было денег, чтобы оплатить музыкальное образование детей. Прошение Дунина-Марцинкевича устроить сына и дочку за казенный счет в парижскую консерваторию отклонили, и потому карьера Камиллы закончилась, не начавшись. Чтобы заработать денег, она впоследствии давала уроки музыки и организовала в начале 1860-х в Минске и Городке школы для «детей бедноты».

Однако больше всего Камилла известна своим диссидентством. В 1861 году, когда в Минске начались патриотические демонстрации, девушка спела в Минском кафедральном соборе запрещенные революционные гимны и надела траурные одежды в память о погибших патриотах. За это ее имя попало в список подозрительных лиц.

Неудивительно, что вскоре за Камиллой пришли — и объявили сумасшедшей. Девушку допрашивал сам минский губернатор граф Келлер. Беседа пошла не по плану: Камилла вылила на губернатора ведро помоев, за что ее и поместили в больницу для умалишенных. Марцинкевич выпустили на свободу лишь после того, как жители Минска провели демонстрации в ее защиту.

Разумеется, эта бунтарка не могла остаться в стороне от восстания 1863 года. Камилла действовала в меру своих сил: агитировала, разбрасывала листовки, добывала оружие. В конце концов власти были вынуждены ее арестовать. Следствие постановило, что она открыла школы для детей бедняков, чтобы «было удобнее сблизиться с крестьянами, имея приличный отвод и возможность скрывать свои вредные и непристойные связи с крестьянами…».

Камиллу заключили в Минскую тюрьму, откуда позже была отправили в ссылку на Урал в город Соликамск Пермской губернии. Она вернулась на родину только около 1880 года, незадолго до смерти.

Зоська Верас и забота о беженцах

Людвику Сивицкую, также известную как Зоська Верас, с детства интересовали естественные науки и медицина. В 1913-м она окончила в Варшаве шестинедельные санитарные курсы, где получила подготовку по правилам оказания первой медицинской помощи и уходу за больными, а также поступила на десятимесячные курсы по садоводству, огородничеству и пчеловодству. И то, и другое ей пригодились позже во время Первой мировой.

В августе 1915-го, перед тем, как немецкие войска вошли в Гродно, Людвика вместе с матерью бежали в Минск. Они поселились в доме № 18 по улице Захарьевской, который занимало отделение Белорусского комитета помощи потерпевшим от войны. В этой организации работа нашлась всем членам семьи: мать заведовала общественной столовой, а дочь трудилась секретарем и участвовала в открытии приютов для детей-сирот и уходе за ними.

С осени 1915 года Верас участвовала в работе Минского отделения Товарищества по оказанию помощи потерпевшим от войны — организация открыла шесть бесплатных приютов, каждый из которых вмещал по 200 человек. А в 1916 году под руководством Зоськи проводились курсы для беженцев по садоводству.

В 1923 году Людвика переехала на постоянное жительство в Вильно, где стала заниматься литературной, предпринимательской и просветительной деятельностью. Там же она написала и первое издание по ботанике на национальном языке — «Беларускі-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік».

Тетка и детский журнал «Лучынка»

Сложно переоценить роль Алоизы Пашкевич в истории Беларуси. Родоначальница беларуского массового женского движения участвовала в выпуске первых легальных беларуских газет, организовала издательство и национальный театр, а также писала по-беларуски для детей.

Тетка издавала в Минске детский журнал «Лучынка», где публиковала не только истории для малышей, но и вполне практические статьи. Например, один из текстов был посвящен добыче нефти: Алоиза называла нефть «газай» и описывала, как пробивают землю огромным долотом на цепи, а потом вычерпывают нефть бочкой.

Елена Аладова и Национальный художественный музей

История художественного музея началась в 1939 году на Карла Маркса, где советская власть открыла государственную картинную галерею. Коллекция была обширной: к началу 1941-го она включала уже 2 711 произведений.

Елена Аладова, будущий директор Национального художественного музея, трудилась здесь до войны экскурсоводом. Когда немцы подступили к Минску, галерея оказалась в, мягко скажем, затруднительном положении: эвакуировать ценности было некому, а единственная машина, приписанная к галерее, была реквизирована для военных нужд. Весь основной фонд галереи остался в хранилище. Удалось спасти: лишь коллекцию слуцких поясов: ее в итоге просто спрятали в поленнице с дровами. 26 июня директор галереи закрыл входную дверь на ключ и повел оставшихся сотрудников в Колодищи — а через два дня Минск оккупировали немцы.

Во время оккупации галерея была разграблена — причем не только службой СС, отправившей картины в Германию, но и самими минчанами: украли все, что представляло ценность. Когда в 44-м Елену Аладову назначили директором Государственной картинной галереи, список оставшихся экспонатов был очень коротким: три большие скульптуры мастера Грубе и поврежденная мраморная статуя работы Торвальдсена.

Еще одна заслуга Аладовой — новое здание музея. Поначалу предполагалось поставить его на возвышении, где сейчас Министерство иностранных дел, а вниз, к Свислочи, должна была спускаться терраса с площадями и фонтанами. Но тогда участок отдали под более «серьезные» дома, а величественному музею вручили маленький кусочек улицы Ленина.

Национальный художественный музей открылся в 1957-м и до сих пор показывает минчанам искусство всего мира.

Ольга Ладыгина и архитектура Минска

Ольга Ладыгина — одна из немногих известных женщин-архитекторов в Советском союзе, заслуженный архитектор БСССР. Она с детства мечтала «строить прекрасные здания, чтобы людям было радостно жить и работать». В 1949 году Ольга защитила в Москве дипломный проект и вместе с мужем, однокурсником Евгением Заславским, отправилась восстанавливать Минск по направлению профессора Михаила Барща. В частности, она участвовала в проекте жилых домов по Ленинскому проспекту в районе площади Победы и улицы Янки Купалы. Так, благодаря Ольге появились дома напротив цирка, украшенные вазами и цветочными венками.

Позже Ольга создала проект планировки центра города: от проспекта Независимости до Захарова, от улицы Змитрока Бядули и до Козлова; спроектировала жилые дома на Кульман, которые еще называют «долларами»; больницы в Боровлянах и Лесном. А для работы над жилым районом вдоль Богдановича, Хоружей и Кульман она даже привлекла известного скульптора Александра Кондратьева.

Но одним из наиболее важных для Ладыгиной проектов стал Дворец водного спорта — здание отметили серебряной медалью ВДНХ и внесли в список памятников беларуской архитектуры советского периода, находящихся под охраной государства. К сожалению, этот проект не был завершен согласно ее замыслу: рядом с Дворцом так и не появились гостиница, теннисные корты, открытый плавательный бассейн и многое другое.

Наши современницы

Елена Динман и IT-школа для слабослышащих MyFreedom

История IT-школы MyFreedom началась с того, что выпускница филфака Елена Динман в 2007-м взяла в кредит шесть компьютеров и арендовала маленькое помещение в сквош-клубе на Калинина. Приглашения на курсы она поначалу лично разбрасывала по почтовым ящикам — и набрала таким образом первые группы.

Спустя 10 лет, когда MyFreedom стал одним из авторитетных образовательных проектов Минска, Елене пришла идея обучать людей с нарушениями слуха. В 2017-м на курс 3D-моделирования пришел глухонемой парень Максим Молнар. Он не мог общаться с учителями обычным способом, и потому для него разработали специальную программу обучения — письменные задания и пояснения к ним.

Максим успешно прошел 9-месячный курс, после чего предложил себя в качестве преподавателя. Обучать он хотел таких же ребят, как и он сам, — глухих и слабослышащих. Таких оказалось немало, и первая группа собралась быстро.

Сейчас IT-школа для слабослышащих на базе MyFreedom — уникальный для постсоветского пространства проект. Программой обучения заинтересовалось огромное число людей с нарушениями слуха из России, Украины и Казахстана, после чего было принято решение запустить проект online.

Ольга Горбунова и Убежище для женщин

В 2002 году в Минске было зарегистрировано общественное объединение «Радислава» — его основали женщины, пострадавшие от насилия, для помощи другим женщинам в аналогичной ситуации. Тогда же открылось первое Убежище на четыре места.

Ольга Горбунова пришла на линию доверия «Радиславы» спустя год, в 2003-м — помогать женщинам, побывавшим в сексуальном рабстве. Тема насилия была знакома ей не понаслышке: маленькая Оля видела, как папа пил и бил мамую

В 27 лет недавно родившая Горбунова возглавила «Радиславу» после ухода прежней руководительницы Татьяны Шило. Больше никто не решился — у всех сотрудниц была основная работа. С тех пор Ольга бессменно руководит проектом.

За последние три года это место помогло более 300 людям; на его базе открылась группа взаимопомощи и курсы по женской самообороне Wen-Do. Также недавно Ольга и активист Паша Теплота решили основать кафе-клуб «Safe Space», чтобы трудоустроить женщин, пострадавших от домашнего насилия. С этим проектом они выиграли благотворительную поездку в Прагу от Social Weekand, где смогут ознакомиться с четырьмя заведениями похожей направленности.

Валентина Киселева, Анна Чистосердова и галерея «Ў»

Без этих женщин не было бы галереи современного искусства «Ў». В 2009-м Валентина Киселева и Анна Чистосердова ушли из галереи «Подземка» и основали свою — с выставками и перформансами в помещении бывшего пункта приема стеклотары. Практически сразу галерея стала культовым местом, которое привозило в Минск работы художников с мировым именем: от Мартина Парра до Тильды Суинтон. Но ее основной целью была популяризация современной арт-сцены Беларуси.

После того, как компания «А–100 Девелопмент» выкупила квартал, где располагалась галерея «Ў», Валентина и Анна просто сменили адрес своего детища с Независимости на Октябрьскую, и по-прежнему устраивают культурные мероприятия с бокалом хорошего вина.

Анна Герина и фонд «Геном» в помощь детям с редкими заболеваниями

В 2008 году минчанка Анна Герина узнала, что у ее годовалой дочери Яны редкое заболевание — спинально-мышечная амиотрофия, генетическое заболевание, из-за которого по всему телу медленно отказывают мышцы. В конце концов человек не может дышать и умирает.

Тогда Анна впала в отчаяние. Не зная, как помочь дочке в Беларуси, женщина решила выиграть Green Card. Увы, США так и остались мечтой. Но примерно тогда же, 10 лет назад, Анна познакомилась с другими родителями и поняла, что не одинока.

В 2013-м Герина создала первое и единственное объединение родителей, воспитывающих тяжелобольных детей с редкими генетическими неизлечимыми нервно-мышечными заболеваниями в Беларуси, и назвала его «Геном». Теперь это общественное объединение помогает и детям, и взрослым.

В ближайшем будущем «Геном» планирует заняться выявлением больных в регионах, ведь сейчас 30 % членов объединения — жители Минска и Минской области. Также фонд хочет инициировать изменения на законодательном уровне, чтобы улучшить качество поддержки людей с редкими заболеваниями.

Анна Горчакова и «Белорусский детский хоспис»

Анна Горчакова трудится в «Белорусском детском хосписе» с 1994-го — практически с момента снования. «Никогда у меня не было идеи открыть хоспис — я достаточно успешный клинический психолог и начинала работать в нашем первом онкологическом центре. Там так или иначе встал вопрос: что делать с теми, кого невозможно вылечить. Однажды главный врач меня поставила перед фактом, что отправляет учиться в Америку. А там меня встретили как человека, который открывает хоспис. Так я его и открыла», — позже рассказывала она в интервью.

Задача хосписа — не облегчить смерть, а улучшить качество жизни. Почти 25 лет Анна и ее коллеги помогают детям жить без боли, а также оказывают психологическую помощь их родителям. Не так давно хоспис запустил выездную службу «Мобильная паллиативная абилитация» для тяжелобольных детей в регионах.

Алеся Литвиновская и курсы «Мова нанова»

В 2014-м филолог Алеся Литвиновская вместе с журналистом Глебом Лободенко основала в Минске курсы «Мова нанова», которые должны были заново обучить белорусов родному языку.

С тех пор филиалы курсов открылись во всех областных городах Беларуси; каждую неделю занятия посещает около 650 студентов. Обучение проходит в интерактивной форме — так, недавно семинар провела практикующий стоматолог, которая рассказала на мове о гигиене зубов.

В обучении языку Алесе помогает ее опыт: она 13 лет преподавала беларуский в лингвистическом университете, пять лет была инструктором по русскому и беларускому в посольстве США — обучала американских дипломатов, в том числе и Джорджа Крола. Также она научила мове шведского посла Стефана Эриксона и английских послов Розмари Томас и Найджела Гулд-Дэвиса.

Сейчас Алеся продолжает доказывать на собственном примере, что беларуский — не скучные передачи на БТ, а живой язык, которым вполне можно пользоваться в быту.

Инна Карней и TEDxMinsk

С 2009 году по всему миру проводятся конференции TEDx — локальные мероприятия, сделанные по стандартам и лицензии глобального TED. Цель таких конференций — дать возможность местным сообществам, организациям и индивидуальным предпринимателям поделиться своим опытом.

Первая конференция TEDx в Минске прошла девять лет назад — лицензию на проведение TEDxMinsk получил Дмитрий Гончаров. За пять лет было проведено семь локальных событий под этим названием, а в 2013-м прошел первый «живой» TEDxMinsk с беларускими спикерами.

Инна Карней стала лицензиатом программы TEDx в Республике Беларусь в 2014-м. «Мне показалось хорошей идеей включиться в проект, не требуя оплаты взамен. У меня был опыт организации конференций, мне нравилась мысль об участии в движении по распространению идей. Деньги в этом раскладе не имели значения, важнее было время. Маме с четырьмя детьми нужно было его откуда-то взять, поэтому работа и семья чуть потеснились, чтобы дать место волонтерскому проекту, — рассказывала позже Карней. — Нас было всего восемь человек, поэтому каждый брался за любую задачу. В итоге мне пришлось научиться рассчитывать финансовую составляющую проекта, организовывать продажу билетов и даже писать первый в жизни пресс-релиз. Дальше — больше. Теперь я возглавляю команду из 30 волонтеров, которая организует конференции TEDx в Минске по лицензии глобального TED».

Вплоть до 2017-го «живые» конференции проводились под маркой TEDxNiamiha, пока команда организаторов не получила лицензию на расширенный TEDxMinsk`2018. Конференция не планирует сбавлять обороты: в новом сезоне нам обещают TEDx на сцене Купаловского театра и конференцию для подростков TEDxYouth@Minsk.