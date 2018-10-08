Вместо обещанной экскурсии минских студентов завезли убирать лес 3 8.10.2018, 10:32

1,882

«Фокус» от руководства МГЭИ им. Сахарова.

Студентов МГЭИ им. Сахарова вместо обещанной экскурсии на завод "Кока Колы" с включенным в программу обедом... отвезли на уборку леса, сообщает Telegram-канал Nexta

Рассылка для всех старост института с заманчивым предложением была в среду, а затем состоялась сама "поездка". Студентов привезли к РНЦП, возле Боровлян (завод "Колы" вообще в другой стороне). Вместо обещанной экскурсии по заводу студентов просто накормили дешёвой картошкой, дали промо-сумки и кепку! Ура, товарищи!