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Вместо обещанной экскурсии минских студентов завезли убирать лес

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  • 8.10.2018, 10:32
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«Фокус» от руководства МГЭИ им. Сахарова.

Студентов МГЭИ им. Сахарова вместо обещанной экскурсии на завод "Кока Колы" с включенным в программу обедом... отвезли на уборку леса, сообщает Telegram-канал Nexta

Рассылка для всех старост института с заманчивым предложением была в среду, а затем состоялась сама "поездка". Студентов привезли к РНЦП, возле Боровлян (завод "Колы" вообще в другой стороне). Вместо обещанной экскурсии по заводу студентов просто накормили дешёвой картошкой, дали промо-сумки и кепку! Ура, товарищи!


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