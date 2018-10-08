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Главный раввин России: Поставки С-300 в Сирию – это ошибка

  • 8.10.2018, 10:52
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Берл Лазар
Фото: Alexei Druzhinin / AP

Берл Лазар раскритиковал действия Путина.

Решение России поставить в Сирию системы ПВО С-300 — это ошибка, которая лишь увеличит проблемы региона. Такое мнение высказал главный раввин России Берл Лазар, сообщает rtvi.com.

Берл Лазар раскритиковал решение Москвы поставить в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. Он заявил: «Я думаю, что это ошибка, которая лишь добавит проблем в регионе».

17 сентября сирийские ПВО сбили российский военный самолет Ил-20. В результате крушения погибли все 15 членов экипажа. Минобороны России обвинило израильских военных, поскольку пилоты израильских истребителей F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом во время атаки на цели в Сирии.

2 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Россия поставила в Сирию системы С-300, которые призваны защитить российских военнослужащих. Планируется, что подготовку систем ПВО и обучение экипажей завершат к 20 октября.


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