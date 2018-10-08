Масштабный эксперимент над обществом 2 Константин Скуратович

8.10.2018, 10:57

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Константин Скуратович

«Социальное государство» стало полигоном для чиновников.

До сего дня значительная часть почтенной публики заблуждается, считая, что колхозник получал за свою работу «пустые палочки». Их оппоненты, наоборот, утверждают, что трудодень был «полновесным», а в колхозах-миллионерах селяне только не купались в молочных реках с кисельными берегами.

Имеются и иные аргументы «за» и «против», что следует учитывать для реконструкции реального положения дел, которое самым непосредственным образом определялось трудоднем. К тому же, начиная с коллективизации и вплоть до начала 60-х, большинство народа проживало в сельской местности, следовательно, работало в колхозах. Но советская статистика, которая сегодня используется для сравнительного исторического анализа, учитывала, прежде всего, благосостояние городских жителей, рабочих и служащих, но не колхозников. То есть статистика, минимум, была не полной, а ее данные, экстраполированные на все общество, были некорректными.

В общем, надо сказать, что мы, в большинстве своем, оттуда — из колхоза, и страна была колхозной, созданной для того, чтобы государству было легче отнимать у нее ресурсы для строительства коммунизма, как в отдельно взятой стране, так и позже, для построения коммунизма во всем мире.

Кто не верит, пусть почитает Программу строительства коммунизма, принятую на XXI съезде КПСС.

В преамбуле к программе имелось замечание, что коммунизм советский народ построит, если ему не помешают империалистические реакционеры, которые «разжигают» новую мировую войну. Сегодня можно сказать, что этого «пожара» не случилось, но и строительство коммунизма было сначала отстрочено, потом превратилось в долгострой, законсервировано перестройкой, а позже было приватизировано «новыми капиталистами», которые обрели социальную зрелость в рядах ВЛКСМ и КПСС.

Они обещали, что созданное народом богатство в их умелых руках возрастет многократно и обеспечит достаток, прежде всего, людям желающим и умеющим работать. В определенном смысле, обещание оправдалось, но, по большому счету, не получилось ни полнокровного капитализма, ни социально ориентированной экономики, а декларированное в Беларуси социальное государство стало полигоном для чиновников, которые проводят масштабные эксперименты над обществом. При этом они исходят из глубокой убежденности в том, что все социальные услуги, навязываемые государством населению, оно должно оплачивать исключительно за свой счет.

Я, например, считаю, что из этого ничего хорошего не получится, как не получился и химерический проект коммунизма, который строился в «светлом прошлом», когда поначалу значительная часть населения до 1966 года жила на трудодни.

Что такое трудодень? На первый взгляд, обычная условная единица начисления заработной платы в любой повременно-сдельной системе. Но заработная плата колхозникам не начислялась. Трудодень говорил только о том, как колхозник трудится на производстве продукции в артели. Эта продукция уходит на удовлетворение обязательств колхоза перед государством. И если после это что-то оставалось, оно распределялось между колхозниками по трудодням.

Нынешние граждане социального государства должны участвовать в финансировании государственных программ и тогда, когда денег нет. Так и колхозники, получившие землю от государства «в вечное пользование» бесплатно, должны были его «благодарить» своей земледельческой продукцией по утвержденному плану, по установленным государством ценам. Это называлось «первой заповедью» колхозов, которые соревновались друг с другом за право первым рассчитаться с государством. Поощрялись сверхплановые поставки, природа которых определялась круговой порукой, благодаря которой передовые хозяйства вынужденно погашали недоимки отстающих.

Иными словами, у отстающих колхозов изымали всю продукцию, ничего не оставляя на трудодень. А у передовиков могли забрать и два-три «плана», если это необходимо для выполнения и перевыполнения повышенных показателей, которые принимались партийными и советскими районными властями. Одни колхозники были нищими, потому что плохо работали, а хорошо работающие не богатели, поскольку им приходилось выполнять план за отстающих.

В фильме «Кубанские казаки» (любимым Сталиным) колхозники, рассчитавшись с государством, едут на ярмарку с богатыми дарами, продают их по рыночным ценам. И богатеют буквально на глазах у зрителей. В фильме «Председатель» реализма больше. Но многие смотревшие фильм колхозники, обвиняли кинематографистов в лакировке действительности. Я соглашался с ними, поскольку сам жил в семье колхозницы и все видел своими глазами.

После отмены трудодня и установления денежной заработной платы колхозникам стали выдавать трудовые книжки. В них содержались и записи о нормах трудодней, которую в течение года должен был выполнить колхозник, количество отработанных трудодней и начисленная по ним заработная плата. Моя мама, бывшая по тогдашней классификации полеводом, то есть выполнявшей почти все колхозные работы, в 1966 году (первая полная получка после реформы оплаты труда) при норме в 200 трудодней, отработала 218 и получила за это 226 рублей и 30 копеек, 57 кг ржи, 336 кг картофеля и 83 кг соломы.

То есть мама потрудилась по-ударному и ее среднемесячная зарплата составила 18 рублей и 83 копейки. На самом деле с моей помощью, поскольку все летние каникулы я помогал пасти колхозных телят колхозному пастуху. Вот за это и начинались маме трудодни. Но сказать, что летом я был кормильцем семьи, невозможно. Поскольку семья жила не от трудодня, а от собственного подсобного, на деле, главного, хозяйство. Вот оно то и давало нам возможность едва купаться в молочных реках и кисельных берегах.

Но и жизнь как у милиции, работа дни и ночи. Например, мама моя, как и все в общем колхозницы, никогда не была в отпуске, никогда не отдыхала: если не болела (не лежала в больнице), не рожала детей, то работала.

Жила работой…

Константин Скуратович, «Белрынок»