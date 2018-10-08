Матеуш Моравецкий: Польша постоянно убеждает США наложить санкции на «Северный поток 2» 8.10.2018, 11:11

Матеуш Моравецкий

Премьер Польши рассчитывает, что проект будет заблокирован.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассчитывает на то, что проект "Северный поток-2" будет охвачен американскими санкциями.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику Do rzeczy, сообщает RMF24.

По мнению Моравецкого, Польша может стать газовым хабом, обеспечивая себе "диверсификацию поставок источников поставки энергоресурсов через более тесные отношения с нашим союзником через Атлантику".

"Я постоянно рассчитываю на "Северный поток 2" будут наложены санкции США. Я веду разговоры на эту тему", - сказал премьер Польши.

"Разговоры продолжаются и польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг. Думаю, что до конца года в этом деле все станет понятно", - заявил он.

Как сообщалось, Россия готова полностью взять на себя финансирование проекта "Северный поток-2" в случае введения санкций США.

США ранее угрожали прибегнуть к санкциям против энергетического сектора России, от чего под угрозой окажутся и ее европейские партнеры.

Ранее сообщалось, что немецкий энергетический концерн Uniper может выйти из проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в случае введения санкций Вашингтоном.