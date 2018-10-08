закрыть
8 октября 2018, понедельник, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Матеуш Моравецкий: Польша постоянно убеждает США наложить санкции на «Северный поток 2»

  • 8.10.2018, 11:11
Матеуш Моравецкий

Премьер Польши рассчитывает, что проект будет заблокирован.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассчитывает на то, что проект "Северный поток-2" будет охвачен американскими санкциями.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику Do rzeczy, сообщает RMF24.

По мнению Моравецкого, Польша может стать газовым хабом, обеспечивая себе "диверсификацию поставок источников поставки энергоресурсов через более тесные отношения с нашим союзником через Атлантику".

"Я постоянно рассчитываю на "Северный поток 2" будут наложены санкции США. Я веду разговоры на эту тему", - сказал премьер Польши.

"Разговоры продолжаются и польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг. Думаю, что до конца года в этом деле все станет понятно", - заявил он.

Как сообщалось, Россия готова полностью взять на себя финансирование проекта "Северный поток-2" в случае введения санкций США.

США ранее угрожали прибегнуть к санкциям против энергетического сектора России, от чего под угрозой окажутся и ее европейские партнеры.

Ранее сообщалось, что немецкий энергетический концерн Uniper может выйти из проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в случае введения санкций Вашингтоном.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип