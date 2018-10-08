«Я ожидаю прокурора»: активистка движения «Матери 328» голодает под стенами Володарки 8.10.2018, 11:14

Фото: «Радыё Свабода»

Соратницы пришли поддержать Марину Мацулевич.

Уже более суток активистка движения «Матери 328» Марина Мацулевич остается под стенами изолятора на улице Володарского. Женщина считает, что следователи сфальсифицировали дело против ее сына, который уже больше года сидит за решеткой. Молодого человека осудили на 14 лет заключения по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса за незаконный сбыт наркотиков, сообщает «Белсат».

Марина Мацулевич, движение «Матери 328»: «Если что-то где-то спрятано, без моей подсказки вы этот тайник будете искать… Тем более что чаще всего запаха этих веществ собаки не слышат. Ясное дело, что все способствуют. Ну так цените это, уважайте это, это поможет закончить весь этот бардак. Нет, вы продолжаете садить наших детей, поставляете это все нам».

Поддержать Марину Мацулевич к стенам следственного изолятора номер 1 пришли и другие активистки движения «Матери 328».

Жанна Гойдь, движение «Матери 328»: «Моего вообще взяли в 16 лет, шел сначала по 1-й части, потом резко перебросили на 3-й часть, поскольку он – наркодилер. Какой он наркодилер в свои 16, когда я ему белье за свои деньги покупаю?»

Юлия Островко, движение «Матери 328»: «Там сидят 17 тысяч подростков. Дети сидят все ни за что. Их всех подводят под 3-ю и 4-ю части. Хотя реально дела, в которых проходят дети, должны рассматриваться по 1-й и 2-й части ».

Это не первая попытка отчаянного шага участниц движения: весной «Матери-328» из разных городов Беларуси провели без еды 15 дней, чтобы добиться встречи с Лукашенко. Матери осужденных за распространение наркотиков пытаются, чтобы власти создали соответствующую комиссию, которая бы могла пересмотреть действующее законодательство и смягчить наказание по этой статье Уголовного кодекса.