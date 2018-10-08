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Фотофакт: Президенту Финляндии не хватило места и он уселся на ступеньках

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  • 8.10.2018, 11:18
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Саули Ниинистё

А возможно ли такое в Беларуси?

Президент Саули Ниинистё в субботу посетил книжную ярмарку Турку.

Он, в частности, слушал выступление своей жены, госпожи Йенни Хаукио, которая приняла участие в дискуссии о равноправии. Делал он это, сидя на ступеньках, так как в зале не оказалось свободных мест, пишет yle.fi.

Фото с президентом взорвало соцсети. «Такое возможно только в Финляндии», писали в Твиттере.

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

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