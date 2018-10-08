75-летний бобруйчанин: Вынужден подрабатывать, внучкам помогать 1 8.10.2018, 11:41

Жизнь глазами пенсионера из Бобруйска.

Пенсионер Валентин Клыга рассказал «Вечернему Бобруйску», как ему живется в последнее время, что волнует, радует и огорчает:

– По идее, сейчас должны быть грибы, но лес сухой. Ездил недавно, но собрал совсем немного, на суп. За грибами езжу на свою родину – в деревню Симоновичи, где знаю в лесу каждую тропку и полянку. От Бобруйска это километров сорок. Добираюсь на своем любимом транспорте – на мопеде.

Мне 75 лет. До пенсии работал на винзаводе наладчиком в цехе разлива, последнее время был истопником в котельной. Сейчас снова ищу такую же работу. Хочется немного подработать, внучкам помочь.