Игорь Эйдман: Полыхнуть может сейчас в Ингушетии и в самой Чечне 8.10.2018, 11:53

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Игорь Эйдман

Кавказская война была началом режима Путина, она же станет и его концом.

«Кавказская война породила Путина, она его и убьет», - пишет в «Фейсбуке» российский оппозиционный политик Игорь Эйдман.

«Путин не установил прочный мир на Кавказе. Тлеющий пожар войны там готов в любой момент вырваться и заполыхать с новой силой. В этом огне может сгореть хваленная путинская стабильность, а с ней и все "скрепы" режима.

Полыхнуть может и сейчас в Ингушетии, и в самой Чечне через какое-то время. Новая война на Кавказе против путинского колониального режима и его местных ставленников практически неизбежна».