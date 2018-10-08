МТЗ ввел платный вход на работу: стали известны подробности 15 8.10.2018, 12:36

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Фото: novychas.by

Один из сотрудников минского тракторного завода на условиях анонимности рассказал правду о ситуации на предприятии.

Работникам испытательного центра МТЗ хотят сделать платный вход на работу.

Фактически так выглядит ситуация, сложившаяся с доездом сотрудников на испытательный полигон, который находится в поселке Обчак в 30 километрах от проходной завода в Минске по Могилевскому шоссе, пишет «Новы час».

«Транспортный коллапс»

Один из сотрудников испытательного центра минского тракторного завода на условиях анонимности согласился рассказать журналистам о ситуации, которая сложилась.

В течение почти 60 лет существования испытательного полигона людей (а это более 100 работников испытательного центра «Трактор» и цеха испытаний ОАО «МТЗ») на работу доставляли два бесплатных служебных автобуса тракторного завода. Но в этом году в сентябре ситуация изменилась. Без предварительного согласования с работниками и профсоюзами подразделений, и даже без предупреждения накануне сотрудников базы проходной Минского тракторного завода на 15 минут раньше обычного стал забирать маленький автобус, рассчитанный всего на 28 человек.

Почти месяц сотрудники должны были добираться на работу, с трудом помещаясь в салон. И если некоторые, в ущерб собственному бюджету, вынуждены были пересесть на личный транспорт, у многих такой возможности просто нет. Городской и пригородный транспорт, который мог бы в назначенное время довозить людей к месту работы, также отсутствует.

Проезд от проходной МТЗ до испытательного центра занимает 25 минут, но с учетом пересадок и удаленности транспортных остановок от места работы доезд может растянуться до 1 - 1,5 часа в одну сторону. Рабочая смена в центре начинается в 7.45 утра, поэтому работники убеждены, что это в целом ухудшает условия работы.

Кроме того администрация завода в устной форме потребовала от работников оплачивать стоимость проезда до работы из собственного кармана. Правда, никаких приказов и других документов дирекция по этому поводу не выпускала.

Кто платит за Электробус?

Как стало известно работникам центра, затраты на автобус, который доставляет людей к месту работы, за месяц составляют 10 000 рублей. Информация о том, что эти деньги будут взимать с сотрудников, появилась сначала на уровне слухов.

Однако, когда с 1 октября работников в Обчак стал возить уже не маленький бус, а Электробус, приобретенный МТЗ недавно, возникли подозрения, что именно на оплату этой покупки с людей собираются брать деньги. В новом транспорте всего 29 мест для сидения, всего в нем можно перевезти 86 пассажиров.

Как следует из заметки на сайте abw.by, Электробус МТЗ приобрел как раз для того, чтобы перевозить сотрудников завода из Минска в Обчак. Кроме этого, Электробус планировалось задействовать в программе промышленного туризма на МТЗ - возить по заводу экскурсионные группы. Отмечается, что завод приобрел инновационный транспорт не ради моды - на предприятии просчитали, что, несмотря на большие начальные затраты, окупится Электробус достаточно быстро. Вот только за чей счет?...

- Руководство центра говорит, что это личная инициатива генерального директора МТЗ Федора Домотенко, поэтому никто не может ничего сделать. Говорят, он очень разозлился, когда увидел, что людей с проходной забирает большой автобус, сказал, чтобы больше этого не было, хотя до этого автобусы возили сотрудников 60 лет. Это неофициально говорит и профсоюз. Получить объяснения от администрации завода даже руководству испытательного центра не удалось.

Тем временем работников «добровольно» заставляют подписывать согласие удерживать с них деньги за проезд (правда, сумма в этих бумагах пока не прописана). Некоторые начали было подписывать обращение в профсоюз с просьбой разрешить ситуацию, но встретили давление со стороны администрации и подписи свои забрали назад, - рассказал источник.

Такія паперы прапануюць падпісваць супрацоўнікам выпрабавальнага цэнтра МТЗ. Фота суразмоўцы «НЧ»

Это вообще законно?

В трудовом законодательстве нет конкретных объяснений того, каким образом работники должны добираться на отдаленное место работы. Но по внутреннему стандарту самого МТЗ, на который ссылается источник, своевременная доставка сотрудников на рабочие места за пределами завода - прямая обязанность транспортного цеха, и про оплату проезда там ничего не сказано.

Кроме того существует подпункт 2.2 «Основных положений по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)», утвержденных министерствами экономики, финансов, статистики и анализа и труда и социальной защиты Беларуси (инструкция № 182 от 26.12.2003 по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденная постановлением Минфина РБ, общие принципы учета затрат предприятий). Согласно ему в себестоимость продукции предприятия включаются затраты по транспортировке работников к месту работы и обратно в направлениях, которые не обслуживаются пассажирским транспортом общего пользования.

Как свидетельствуют другие внутренние документы МТЗ, на которые ссылается собеседник, на предприятии ежегодно разрабатывают «График выделения внутризаводского транспорта по цехам и отделам завода на год». Делается это в том числе с целью обеспечения своевременной доставки работников на рабочие места, находящиеся за пределами завода.

Примечательно, что в документах о приеме на работу в качестве рабочего адреса работников испытательного центра указано улица Долгобродская, 29 в Минске - непосредственный адрес МТЗ, поселок Обчак в них не фигурирует.