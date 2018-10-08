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Нидерланды первыми в ЕС станут призывать женщин на военную службу

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  • 8.10.2018, 12:25

Эксперимент начнется в следующем году.

С 2019 года 17-летние девушки в Нидерландах будут вставать на воинский учет наравне с юношами. Хотя обязательной службы в армии в Нидерландах нет с 1997 года, граждан ставят на воинский учет и могут мобилизовать в случае войны. До сих пор «учитывали» только мужчин, но со следующего года женщины тоже будут числиться в воинском резерве, пишет «Европульс».

Нидерланды стали первой страной в ЕС, где воинскую повинность будут нести и мужчины, и женщины, но по контракту женщины могут служить во всех европейских странах. В Нидерландах 10% контрактников в армии – женщины. Власти страны надеются, что с введением воинской повинности больше девушек будут рассматривать службу в вооруженных силах в качестве карьеры.


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