«С днем рождения, лжец и вор»: Казань бунтует против Путина 1 8.10.2018, 13:07

2,146

Фото: RFE/RL

В городе стартовала бессрочная акция.

Вчера, 7 октября, в Казани задержали троих участников акции "Бессрочка". Они пытались вывесить на мосту баннер с поздравлениями Владимиру Путину.

Сегодня президенту России исполнилось 66 лет. На баннере активисты назвали его "вором" и "лжецом", сообщает "Казань. Реалии".

Сама акция "Бессрочка" стартовала 10 сентября после митингов против пенсионной реформы.

Сейчас трое активистов находятся в отделе полиции "Гвардейский". Их задержали на мосту на Проспекте Победы, когда они развернули баннер. Активисты не знают, каким образом полицейские узнали об их намерениях. По версии молодых людей, правоохранители проезжали мимо.

Баннер, который намеревались вывесить активисты

Ранее активисты повесили баннер с требованием освободить Алексея Навального.

Напомним, после митингов 9 сентября по всей России задержали сотни человек. В Казани более 20 активистов получили штрафы и административные аресты.

Инициатором митингов был Алексей Навальный. На момент проведения акций он уже находился под арестом. 24 сентября после освобождения из спецприемника его снова задержали и арестовали на 20 суток. Навального обвинили в публикации анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа.