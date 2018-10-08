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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

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  • 8.10.2018, 13:11

Исследователи выяснили влияние инноваций и климата на экономический рост.

Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты Пол Ромер и Уильям Нордхаус за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ, сообщает Нобелевский комитет.

Исследователи разработали методы, которые касаются современных фундаментальных проблем — долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения. Нордхаус показал, как экономическая активность населения связана с изменением климата.


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