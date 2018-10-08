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Активисты ответили на слова Лукашенко о «дури с Запада»

  • 8.10.2018, 13:24
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Акция прошла в минском парке Горького.

Фотографиями одежды в крови с надписями «традиционная семья» и «милиция тебя не защитит», появились сегодня в парке имени Горького, в своем Фейсбуке поделилась Ольга Чакулаева, сообщает nn.by.

Кроме этого, по парку разбросали информационные листовки с контактными данными организаций, которые помогают семьям, где есть проблемы домашнего насилия.

Все это - реакция на пятничные высказывания Лукашенко по поводу законопроекта о противодействии домашнему насилию.

Напомним, он назвал его «дури, взятой с Запада» и заверил, что «Беларусь будет выступать за свои, славянские традиции». При этом рассказал, что сам воспитывал сына Виктора ремнем.


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