Все только разворачивается Андрей Клименко

8.10.2018, 13:25

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Андрей Клименко

Фото: qha.com.ua

Как изменилась ситуация в Азовском море.

Всем интересно, повлиял ли рост активности Украины – появление в Азовском море боевых единиц ВМСУ и выход темы на международный уровень – на ситуацию с блокадой портов Мариуполя и Бердянска? Безусловно повлиял.

Однако наивно полагать, что все кончено. Все только разворачивается. У нас еще будут новые испытания. Но мы уже в несколько иной позиции. Главное – не сбавлять темп. По украинской традиции.

Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и BlackSeaNews подготовила очередной анализ по состоянию на начало октября.

В сентябре существенно уменьшилось количество задержаний судов со стороны Береговой охраны ФСБ РФ непосредственно среди Азовского моря: 21 задержания в мае, 25 – в июне, 40 – в июле, 14 – в августе и 8 – сентябре. В сентябре традиционный район задержаний судов сместился на 50 километров к югу от традиционного расположения вблизи Бердянска – ближе к оккупированному Крыму. Также в сентябре полностью прекратились наглые задержания на расстоянии ближе 12 миль от берегов Украины.

Можно говорить – это прямой эффект от решений по перебазированию в Азовском море новых скоростных артиллерийских катеров ВМСУ и двух вспомогательных, но тоже вооруженных кораблей. А также рост военных учений, активной позиции украинского общества, публикаций СМИ, заявлений на Западе и рост международного внимания к блокаде Азовского моря с явно негативной коннотацией в сторону РФ.

А в целом – от того, что появился и стали преобладать активные наступательные настроения.

Что происходило на протяжении сентября на входе в Азовское море из Черного (район №1)? К началу блокады задержка судов в Керченском проливе обычно длилась 2-4 часа. Если в среднем одно судно задерживали в июле на 28,4 часа, то в сентябре средняя задержка на одно судно составила: первая половина сентября – 67,4 часов, вторая половина сентября – 26,7 часов, весь сентябрь – 47,0 ч.

Максимальная задержка 1 судна июль 2018 – 150 ч., август 2018 – 176 ч., сентябрь – 155 ч. Суммарная потеря времени: июль 2018 – 1762 ч., август 2018 – 4971 ч., первая половина сентября – 1820 ч., вторая половина сентября – 720 ч. сентябрь – 2540.

Третий этап блокады сразу считался важным. Это якорная стоянка в Азовском море перед обратным направлением, когда все суда уже идут с грузами до Черного моря и далее по назначению. Здесь ситуация осталась почти такой же, как в августе.

Средняя потеря времени на 1 судно июль - 57,5 ч., август - 90,1 ч., первая половина сентября - 125,7 ч., вторая половина сентября - 51,0 ч., сентябрь - 79,0 ч.

Суммарная потеря времени: июль - 3623 ч., август - 5498 год. (рост в 1,5 раза), первая половина сентября - 3645 ч., вторая половина сентября - 1429 ч., сентябрь - 5074 год.

Что мы видим в целом? Главный экономический смысл этой блокады решается не во время задержания в море, и даже не на входе в Азовское море, а когда судно с грузом на несколько дней вместо нескольких часов попадает на якорную стоянку перед Керченским проливом. Таким образом оно стоит на входе 2-3 суток, затем еще 5 суток – на выходе, следовательно теряет до 8 дней. Эти цифры показывают, что РФ все больше закрывает тот ключик, который оказался в их руках после оккупации Крыма и захвата контроля над Керченским проливом.

Выглядит так, будто что-то произошло в российской технологии – с середины сентября время искусственной задержки на входе в Азовское море стало существенно уменьшаться. Но делать выводы о том, что политика РФ изменилась – не стоит. С первых дней октября тенденции возобновились. Нельзя останавливаться – работаем дальше.

Андрей Клименко, «Новое время»