Фотофакт: Жителям Светлогорска продали хлеб из будущего 1 8.10.2018, 13:35

На хлебозаводе случай назвали «досадным недоразумением».

Фотографии булочек «из будущего» прислали в редакцию tut.by жители Светлогорска. В воскресенье Артем и Виктор приобрели изделия производства местного хлебозавода с датой изготовления, которая… еще не наступила.

«Булочки для хот-догов жена купила в „Алми“. Дата изготовления — восьмое октября. Уже дома осенило, что сегодня только седьмое. Положили и решили не есть. Ждали утра. А то мало ли что», — иронизирует Артем.

С такой же датой изготовления купил батон под названием «Изыск с изюмом» вчера и другой житель Светлогорска — Виктор. Хлебное изделие выпустил тот же самый завод, что и булочки. А продал его «Евроопт».

«Что это, — задаются вопросом покупатели, — человеческая невнимательность или обман?»

На предприятии случай назвали досадным недоразумением и попросили «не нагнетать» — ведь хлеб-то в итоге свежий.

— Виной всему человеческий фактор. В пятницу на завод привезли новый принтер для печатания этикеток. Возможно, мастер до конца не разобрался с программой — и произошла ошибка, — объяснили на хлебозаводе.