Лукашенко снова заговорил об «оружии из-за украинской границы» 35 8.10.2018, 13:58

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Диктатор продолжает антиукраинскую истерию.

Лукашенко встретился 8 октября с Виктором Ющенко, который занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — отметил президент Беларуси.

По его словам, выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию. «Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит», — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее диктатор призвал «закрыть границу с Украиной из-за наплыва оружия».