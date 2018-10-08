Премию Вацлава Гавела в ПАСЕ получил Оюб Титиев 8.10.2018, 14:20

Оюб Титиев

Фото: AP

Премия вручается за заслуги в области защиты прав человека.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье объявила, что российский правозащитник Оюб Титиев, руководитель чеченского отделения организации "Мемориал", стал лауреатом премии Вацлава Гавела.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Премия Гавела присуждается ежегодно человеку или организации за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека. Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение, 60 тыс. евро. Впервые премию вручили в 2013 году. За предыдущие 5 лет премия в одном случае уже ушла в Россию - в 2015 году ее получила правозащитница Людмила Алексеева.