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«Нас всех уволили»

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  • 8.10.2018, 14:47
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Что случилось с первой в Беларуси частной почтой?

До сих пор далеко не все знают, что с 2015 года в нашей стране существовала частная почта. Теперь знаем, но, возможно, уже поздно, пишет onliner.by. С фирмой творится что-то непонятное, клиенты и массово уволенные работники пишут журналистам тревожные письма. В самой компании используют слово «реорганизация». Выходит, больше нет альтернативы государственной «Белпочте»? Журналисты поинтересовались, что происходит.

Застряли посылки

ЗАО «Наша почта» получило лицензию в сентябре 2015-го. Принялись строить и расширять сеть отделений по всей стране. Доставляли посылки, грузы, корреспонденцию. Разрослись до 25 отделений. А недавно все рухнуло.

Сначала о неладном заговорили клиенты: посылки стали где-то застревать. При этом люди жаловались, что нормальный ответ получить невозможно. Многие телефоны в регионах просто замолчали — без объяснения причин.

«Пару раз пользовался их услугами, все быстро, комфортно, недорого. Но с недавнего времени творится какой-то треш! — написал читатель. — Знакомый пересылал запчасть из Бреста в Минск. Не могу получить ее уже больше двух недель. Ни один телефон контакт-центра не отвечает...»

На сайте «Нашей почты» — тишь да гладь, никаких тревожных сообщений или объяснений.

«Нас всех уволили»

По сути, первым нам объяснил, что происходит, бывший водитель «Нашей почты» Андрей. Сам вышел на связь:

— За три месяца фирму фактически обанкротили, поувольняли работников, при этом не заплатили нам.

Андрей — из могилевского отделения. Говорит, работы сначала было полно, машины развозили посылки без остановки. А с июня все пошло на спад. Перестали платить, потом принялись просто закрывать подразделения.

— Людям, которых увольняли, не платили, только кормили завтраками, — говорит водитель. — Потом, насколько я знаю, работники подали 45 исков в суды. Выигрывали, но денег так и не получили. Конкретно у нас, в Могилеве, работали пять водителей, два приемщика, директор — всех уволили. Всего же по стране работало 150 человек. Лично мне должны 1600 рублей. Тоже буду обращаться в суд.

У Андрея есть свои предположения, почему развалился нормально работающий, востребованный бизнес. Считает, проблема в приходе новых людей в руководство, которые принесли с собой новые порядки, новых подрядчиков... Впрочем, тут черт ногу сломит, соответствующее обращение уже направлено в КГК.

«Продадим имущество и заплатим»

Дозвониться по телефону, указанному на сайте, удалось быстро.

— Произошла большая реорганизация, — объясняет маркетолог Артем. — Были тяжелые времена, теперь стараемся из этого выбираться. Мы не умерли, планируем к новому году выйти как минимум на 30 отделений. Думаем, профиль деятельности останется прежним, но условия будут более выгодными для нас.

Раньше наши отделения располагались в арендованных помещениях, были наняты люди. Теперь мы все это закрыли, меняем структуру, открываем новые отделения уже на партнерской базе.

— А почему все посыпалось?

— Был сложный момент, когда случилась задержка по зарплате. Тогда один работник подбил уволиться еще 25 человек. После того как в один день пришлось их всех уволить, контора, грубо говоря, встала. Не было ни водителей, ни сортировки. Я, как маркетолог, сам помогал сортировать посылки на складе. Тогда и пришлось что-то закрывать, ужиматься…

— Что будет с людьми, которые уволены?

— Со всеми рассчитаются, это вопрос времени. Сейчас просто не с чего платить. В данный момент у нас осталось 10 человек, они четвертый месяц работают без зарплаты. Это патриоты, которые должны перезапустить бизнес. Они верят, что это возможно.

По мере продажи активов будем рассчитываться с людьми. Осталось много мебели, оргтехники и так далее. Имущества хватает, чтобы рассчитаться со всеми. Но это все надо продать. Сейчас предлагаем некоторым забрать в счет зарплаты, например, компьютеры ниже стоимости.


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