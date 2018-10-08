Никол Пашинян: Никто не сможет разрушить нашу народную революцию 2 8.10.2018, 14:51

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Никол Пашинян

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Армении обратился к «контрреволюционерам».

В Армении еще есть политические силы, которые себя чувствуют плохо в то время, как народу хорошо, силы, которые хотят внушить народу неуверенность и которые подумывают над тем, как украсть у народа победу». Такое заявление накануне сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на мероприятии в Эчмиадзине, посвященном 2703-летию города, сообщает «Радио Азатутюн».

По словам Пашиняна, эти силы ждет разочарование, поскольку «старая коррумпированная система даже не подозревает, что в Республике Армения у нее нет никаких шансов».

«Но я хочу сказать этим политическим силам, что им не нужно плохо себя чувствовать в своей собственной стране в условиях, когда народ чувствует себя хорошо. Наш народ победил, не пытайтесь каким-либо способом испортить эту победу, это вам не удастся сделать. Вы можете присоединиться к этой победе, вы можете сдаться народу, потому что это революция любви и солидарности. Вы хотите сделать все, чтобы эта революция превратилась в гнев и негодование, но вам это не удастся, потому что в Армении победила любовь, национальное единство, и никто не сможет разрушить нашу народную революцию», - подчеркнул глава правительства.

«У нас в нашей стране нет врагов, и пусть никто из наших соотечественников не рассматривает нас врагами, но это не означает, что в Армении может быть произвол и незаконность. Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на свалке истории. Мне жаль, что сегодня некоторые силы в Армении твердой поступью движутся к свалке истории. Дорогие братья и сестры, не идите этим путем», - заключил Пашинян.