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Пять самых глупых взяток в Беларуси

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  • 8.10.2018, 15:02
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От чебуреков и колбасы - до пневматического пистолета.

Cамые глупые случаи коррупции в Беларуси собрал Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

1. Председателя Барановичского горисполкома - брал взятки чебуреками и колбасой.

2. Зам. председателя Воложинского райисполкома - 40 квадратных метров паркета.

3. Директор предприятия «Барановичи коммунтеплосеть» - окна ПВХ.

4. Руководитель предприятия в Каменецком районе - пневматический пистолет.

5. Зам. начальника управления принудительного исполнения в Гомеле - 10 кг свинины, 3 кг помидоров, 3 кг перцев, банка повидла и банка зеленого горошка.


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