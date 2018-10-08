Пять самых глупых взяток в Беларуси

Пять самых глупых взяток в Беларуси6
- 8.10.2018, 15:02
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От чебуреков и колбасы - до пневматического пистолета.
Cамые глупые случаи коррупции в Беларуси собрал Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
1. Председателя Барановичского горисполкома - брал взятки чебуреками и колбасой.
2. Зам. председателя Воложинского райисполкома - 40 квадратных метров паркета.
3. Директор предприятия «Барановичи коммунтеплосеть» - окна ПВХ.
4. Руководитель предприятия в Каменецком районе - пневматический пистолет.
5. Зам. начальника управления принудительного исполнения в Гомеле - 10 кг свинины, 3 кг помидоров, 3 кг перцев, банка повидла и банка зеленого горошка.