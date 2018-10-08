Зачем Москва поджигает Кавказ Cергей Климовский

8.10.2018, 15:07

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У пожарников такая технология называется «встречный пожар».

Всю колониальную политику Москвы можно передать фразой – "Если у вас нет войны, то мы несем её вам". Её особенно наглядно иллюстрирует история включения в империю Казахстана, Кавказа и других территорий, где к моменту появления московитов не было государств или они были в начальной стадии формирования. Москва для овладения ими использовала либо вялые и латентные конфликты, существовавшие между различными местными общинами, либо искусственно создавала такие.

Поводом для ввода её войск мог стать даже угон отары овец, что у многих народов было чем-то вроде национальных видов спорта. Империя "для защиты овец" высылала войско "миротворцев", оккупировала пару сотен километров территории, возводила форт, объявляла её жителей своими данниками или подданными, и подселяла к ним русских конкистадоров – казаков. Империя объявляла себя верховным арбитром и миротворцем на оккупированной территории, и готовилась к захвату новой сотни километров по такому сценарию. Благо, местное население не имело своих государств, а противостоять империи силами разрозненных общин было сложно.

Овец продолжали и после этого угонять, но местные чаще предпочитали решать все свои проблемы традиционными способами, а не путем обращения к российским губернаторам. Тех это тоже устраивало – "Проблемы индейцев шерифа не волнуют". Разумеется, если это не их стычки с колонистами, которые заняли лучшие земли вдоль рек – Волги, Урала или Терека, а местных выдавили в степные "резервации".

Позже Москва будет гневно заявлять: резервации для индейцев изобрели в Вашингтоне, скромно умалчивая о своем первенстве и отличиях, а большевики вычертят Астраханскую область на Волге, разрезав земли калмыков и казахов. По мнению коммунистов, калмыки и казахи никогда в Волге коней и овец не поили, а Волга – это русская река. На Тереке русские тоже, как и в Крыму, жили от сотворения мира.

В декабре 1991 г. СССР был распущен на саммитах в Беловежской Пуще и Алма-Ате по принципу "Давайте разойдемся мирно". Но народам РСФСР не повезло: из-за карт большевиков с иерархией народов, их не сочли народами, достойными иметь государства. Москва и сейчас убеждает чеченцев и ингушей: зачем вам государства с их бюрократией, если у вас есть такая замечательная форма социальной организации как тайп (община)?

Живите общинами и наслаждайтесь. Лучшие умы России 70 лет, включая Чернышевского и Толстого, доказывали – вся сила в общинах, но сволочи большевики их не послушались и испортили русским жизнь. Вам повезло – у вас на Кавказе общины-тайпы сохранились, радуйтесь и пользуйтесь этим, а нести крест государственности оставьте нам, – русским. Это тяжкий крест, и мы его несем, за себя и за вас, за что скажите нам: "Спасибо", и не заморачивайтесь идеями своих государств. Вдобавок, у вас, как и у чукчей, никогда их не было, нет опыта их управлением, и "Чукча государственник" – это анекдот. Не положены вам государства, и точка. Даже Армения как государство не может жить без России, хотя раньше ей это удавалось, а Грузия и Украина – это вообще недогосударства, и ничего у них не выйдет, так что не уподобляйтесь им.

Но далеко не все, особенно на Северном Кавказе и в Дагестане, ещё разделяют эту точку зрения Москвы. Поэтому Москва опасается на Северном Кавказе и на соседних территориях тех процессов, которые, если они происходят в "зарубежной Азии", то она называет национально-освободительными движениями, а если в Азии "российской", то это сепаратизм, инспирированный США.

Такая двойственность или двоякость русского мышления. США, разумеется, всегда были против колониальных империй, за что на них испанцы по инерции в обиде до сих пор, но наивно надеялись, – РФ сможет перестать ею быть. Поэтому делали вид, что принимают на веру её утверждения о террористе Дудаеве. Даже вторжение РФ в Грузию в 2008 г. не сильно поколебало наивность США, – всё-таки абхазы – это особый этнос, а осетины в Цхинвали – недавно "понаехавшие", но стоит ли заводится из-за маленького Цхинвали? Решили, – не стоит, и только вторжение в Украину в 2014 г. начало избавлять американцев от этих наивных иллюзий.

В отличие от Вашингтона, у Москвы в отношении себя и Кавказа таких иллюзий не было никогда, и сейчас она вполне реалистично осознаёт высокую вероятность выхода народов Северного Кавказа из РФ. Приостановить этот процесс можно разыми способами, но самый надёжны – это вернуться в исходный пункт завоеваний, так сказать, к истории с угнанными овцами. Для этого Москве нужны конфликты на Кавказе, чтобы вновь иметь основание позиционировать свои войска как арбитра. Но овец там давно уже не угоняют, во всяком случае массово, конфликты между этносами и общинами не бушуют, и невест не похищают. Всё как-то слишком спокойно, и поэтому на Кавказе надо немного плеснуть "бензина" и поджечь. Главное для Москвы, – не перестараться.

В Кабардино-Балкарии это сделали посредством отмечания 310-летия "эпохальной" Канжальской битвы, поскольку её можно представить, как борьбу с "османским игом". Битвы с российскими войсками времен 50-летней Кавказской войны в РФ не отмечают. Даже битву у Кбаадэ (Красной поляне) 21 мая 1864 г., считающуюся официальной датой её окончания. Абхазы, адыгейцы и черкесы её проиграли и около миллиона их русская армия уничтожила или изгнала с территории, ныне называемой Краснодарским краем.

Примечательно, потомки украинцев-запорожцев, осевших на Кубани в XVIII веке, ещё в 1980-ые без колебаний говорили: правый берег р. Кубань – наш, а левый – черкесов, так было всегда. В 2011 г. парламент Грузии признал Кавказскую войну геноцидом адыгов, абхазов и черкесов, а в 2012 г. установил памятник её жертвам в городке Анаклия на границе с Абхазией. В Турции черкесы 21 мая ежегодно проводят шествия памяти. В РФ, как обычно, делают вид: изгнания и геноцида не было, а в сентябре 2008 г. отпраздновали 300 лет Канжальской битвы, – через месяц после "Августовской войны".

Москва год ведёт "зачистку" в Дагестане, но сейчас больше озабочена тем, чтобы плеснуть "бензина" за шиворот Кадырову, который стал слишком самостоятелен в своей "вотчине". Для этого она использовала подписание Кадыровым 27 сентября соглашения об официальной границе с Евкуровым, главой Ингушетии. Москва "благословила" это соглашение и всё бы прошло буднично, но по двум причинам ей нужен "бензин", роль которого выполняет бессрочная акция стояния с палатками в Магасе, начатая 4 октября. Магас – город маленький, 9 тыс. жителей, и построен недавно как столица Ингушетии. На данный момент однозначного и конкретного требования у лагеря в Магасе нет.

Первая "причина" – сам Евкуров – "грушник" и генерал, преданный Москве, но не имеющий в Ингушетии популярности, несмотря на то, что он долго создавал себе имидж "доброго полицейского" как антитезу Кадырову. Юнус-Бек Евкуров и сам знает, что не популярен, и похоже, не хочет быть начальником Ингушетии. В 2013 г. он писал "рапорт" об отставке, Путин его подписал, а затем вновь назначил, – "парламент республики" из 25 человек 9 сентября 2013 г. его опять "избрал" по представлению президента РФ.

В этом году 9 сентября всё повторилось вновь, – Путин представил, парламент избрал, – нет у Кремля другого достойного ингуша. Ингушетия – это не Владимирская область, во всех "республиках" Кавказа "выборы" проходят по этой формуле. Либералы с "Эха Москвы" убеждают – Кадыров игнорирует конституцию РФ, но забывают уточнить: "конституция" в России – величина переменная. Можно даже сказать: конституция и Россия – понятия несовместимые, поскольку в ней закон как дышло, – куда повернул, так и вышло.

В Кремле всё это знают и на этот раз решили использовать с фантазией. "Стояние" в Магасе даёт две возможности: оставить Евкурова, создав ему имидж "сильной, но мягкой руки" или заменить своим выдвиженцем, который не "раскручен", но его можно красиво "раскрутить" за время "стояния". Например, кого-нибудь из организации "Мехк-Кхел", претендующей на то, чтобы стать "говорящей головой" лагеря в Магасе.

Один из её сопредседателей уже заявил, что ингуши недовольны не тем, что Кадыров отнял у них земли, которые можно считать чеченскими, а тем, что не вернул им населенные пункты в Чечне – Бамут, Шаами-Юрт, Серноводскую, Ассиновскую, Давыденко и другие, которые якобы основали ингуши и где нет ни одной чеченской могилы.

Это тот "булыжник", который не только летит в адрес Кадырова и чеченцев, но на нём можно воздвигнуть и нерукотворный памятник себе как новому главе ингушей. Причём, без явного ниспровержения Евкурова, который честно возвращает чеченцам их земли, но не требует от них ингушские, допустим, из личной скромности.

В результате вторая "причина" – Кадыров, тоже оказывается у Москвы "на крючке", – не случайно либеральная пресса РФ, ещё до подписания соглашения о границе, начала компанию по обвинению его в "чеченском империализме". Начала вскоре после того, как Путин 18 сентября передал Кадырову в распоряжение несколько мест добычи нефти, что обещал сделать ещё в 2015 г. Как и положено, обещанного пришлось ждать три года. Кадыров тогда просил построить ему ещё и завод по производству бензина, но этого он точно не дождется, разве что от какого-нибудь арабского шейха.

Стояние в Магасе и СМИ РФ явно начали "мочить" Кадырова, притом, что вроде переживать не из-за чего: Москва нефть из Чечни высосала и продала давно, подобно газу и нефти из Карпат. Пик добычи нефти в Чечне на уровне 21 млн. тонн в год был в 1960-ые, остатки по 2 млн. т ежегодно выбирали в "нулевые", и перед войной в 2013 г. добыли лишь около 0,5 млн. т. В 2014 г. ещё столько. Затем данные засекретили, но добыча явно не росла, а "Роснефть" называла это занятие в Чечне неперспективным. Теперь пустые скважины подарили "чеченским империалистам".

Москва "узлом" в Магасе создала столь любимую ею ситуацию, когда без российского танка не разобраться. Овец никто не угонял, но танки РФ утром 6 октября с военной базы во Владикавказе убыли в направлении Магаса, где российские силовики и БТРы тоже "миротворили" с утра.

Москва разлила "бензин" в Ингушетии, но в прицеле держит Кадырова и Чечню, куда появилась возможность добавить танков и войск. Маленькая и победоносная Третья чеченская война по устранению Кадырова – это именно то, что нужно Кремлю для переключения внимания с экономического и политического кризиса, в воронку которого всасывается РФ. Даже либералы не только одобрят операцию Кремля по ликвидации "вотчины" Кадырова, но и охотно сами в ней поучаствуют. "Чечня наша!" – это та "хорошая новость", которую Кремль может подкинуть своим подданным после серии "плохих новостей" с "экономического фронта". Если её будет мало, то можно ещё победить калмыцких и дагестанских "империалистов", – там тоже есть спорные участки вдоль административной границы. Это очень удобно – разрешения ООН на ввод РФ своих "миротворцев" в подобные "республики" не требуется.

У пожарников такая технология называется "встречный пожар", но не факт, что московские "пожарники" совладают с зажжённым ими огнём. Потом опять будут ныть о русских парнях, героически и безвинно погибших на Кавказе.

Cергей Климовский, "Обозреватель"