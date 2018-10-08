Активиста из Бреста вместо суда доставили из изолятора в больницу 1 8.10.2018, 15:19

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Фото: DW

Константин Остапук - активный участник протестов против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Участника протестов против строительства аккумуляторного завода в Бресте Константина Oстапука доставили в железнодорожный госпиталь Бреста, передает «Радыё Свабода».

С пятницы Константин Остапук находился в изоляторе временного содержания, после того как был задержан за «неповиновение сотрудникам милиции».

8 октябре его должны были судить, однако вместо суда отвезли в больницу.

«Кладут меня в больницу, так как после изолятора болит живот. Два дня в изолятор ко мне приезжала "скорая", так как было плохо. Должны были везти в суд, но передумали, суд будет послезавтра. Обвиняют меня и в том, что выступил по всем каналам против заместителя начальника Ленинского РОВД Николая Самосюка. Думаю, будут мстить, что я рассказал о разговоре с ним», - говорит Константин Oстапук.

Про «профилактическую беседу» с Николаем Самосюком Константин Остапук рассказывал прессе 1 октября, после того, как был перенесен первый суд над ним и блогером Сергеем Пeтрухиным за выход на площадь 30 сентября. Oстапук говорит, что милицейский начальник ему грозил тюрьмой.

Суд над Константином Астапуком за «неподчинение милиции» во время задержания на акции 30 сентября назначен на 10 октября в 9:30.

Сегодня ожидаются еще суды над тремя протестующими против аккумуляторного завода в Бресте.