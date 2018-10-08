Ромуальд Шереметьев: Учения НАТО - это ответ на действия России 3 8.10.2018, 15:30

Ромуальд Шереметьев

Фото: cont.ws

К чему приведет «битва за Арктику»?

Острые слова в адрес Москвы со стороны США и NATO. Проблема в том, что Россия нарушает соглашение, подписанное еще во времена Советского Союза. Напряжение нарастает. Через несколько недель NATO предпримет крупнейшие после распада Советского Союза учения, сообщает «Белсат».

8 декабря 1987 года. Президенты Советского Союза и США подписывают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

«Это было время потепления. Обе стороны обязались, что не будут иметь определенного оружия», – говорит бывший глава Министерства обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

Но сегодня выполнение этого договора вызывает серьезные сомнения у США и Северного альянса.

«Россия должна вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности или США придется отреагировать на бесцеремонное игнорирование конкретных ограничений договора. Соединенные Штаты рассматривают варианты ответа на дипломатическом и военном уровне в сотрудничестве с нашими партнерами», – рассказывает министр обороны США Джеймс Метис.

Речь о ракете наземного базирования 9М729, которая используется в ракетных комплексах «Искандер». Предполагают, что она имеет радиус до 5500 километров и поэтому является незаконной согласно с договором 1987 года.

«Это серьезный риск для нашей безопасности. Альянс согласен с тем, что Россия непрозрачная и отказывается дать какие-либо правдивые ответы. Очень правдоподобно, что Россия нарушает договор», – отмечает генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг.

Еще в мае американский президент поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение договора. Москва упреки игнорирует и атакует в ответ. В прошлом году Владимир Путин заявил, что это США первыми нарушили договор через размещение «якобы противоракетной системы в Румынии».

«В целом ситуация выглядит плохо. Когда появляется такое соперничество, «ты мне, а я тебе», в результате может произойти то, что обычно происходит, – происходит вооруженный конфликт», – считает Ромуальд Шереметьев.

По оценкам экспертов, мировая система безопасности, которая возникла после распада Советского Союза, трещит по швам.

Аннексия Крыма, конфликт в Донбассе и постоянные провокации со стороны России оставляют все меньше сомнений, что касается намерений Москвы.

«В международной ситуации это режим, который не собирается жить по правилам. И это надо учитывать, это надо знать, к этому нужно готовиться и противодействовать», – считает главный аналитик Института политического анализа в Вильнюсе Мариус Лавринавичус.

Одной из таких мер эксперты называют маневры NATO в Норвегии – крупнейшие со времен окончания холодной войны. В учениях, которые начнутся в конце октября, примут участие 44 тысяч военнослужащих. Войска NATO отработают реакцию в случае атаки на одну из стран-членов альянса.

«Конечно, это ответ, так как Россия начала эту эскалацию при помощи маневров. В связи с этим NATO должно ответить своими силами, показать что альянс – не бумажный тигр, как говорили когда-то китайцы о Соединенных Штатах», – говорит Ромуальд Шереметьев.

Выбор Норвегии также не случаен. И дело не только в общей границе с Россией.

«Мы не видим военной угрозы со стороны России в Норвегии, но мы видим, что этот регион приобретает все большее значение для России. Мы видим, что они проводят все больше учений и увеличивают свое присутствие, а прежде всего мобильность», – комментирует министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.

В сентябре российское Министерство обороны проинформировало о первых тестах в Арктике ракетного комплекса «Бастион» и показало видео с испытаний. Согласно экспертам, это не просто учения, а прежде всего элемент пропаганды, направленной на Запад.

«Видно, что Россия начинает соперничество вокруг того, кто будет хозяином тех ресурсов, что в арктических глубинах. Она заявляет о том, что строит арктические войска, кажется, даже начинает создавать базы в этом регионе. А известно, что норвежцы, а также британцы, датчане, канадцы, американцы – все смотрят на Арктику», – говорит Ромуальд Шереметьев.

А потому все чаще эксперты говорят о том, что именно Арктика может стать местом начала Третьей мировой войны – войны за ресурсы. По словам Путина, именно этот регион должен обеспечить будущее России. А это значит, что борьба за Арктику будет упорной.