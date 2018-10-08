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Каждый второй водитель в Гродно ездит без техосмотра

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  • 8.10.2018, 15:45
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На выходных в Гродно «отфильтровали» водителей.

Каждый второй – оштрафован за отсутствие техосмотра. Специальное мероприятия «Фильтр» проводится в областном центре несколько раз в год, пишет newgrodno.by.

Как рассказал начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик:

— «Фильтр» проводился сразу в двух районах – на улице Будённого в Ленинском районе и на улице Маслакова в Октябрьском районе. Кроме этого подобные мероприятия были организованы в Лиде, Сморгони, Слониме, Новогрудке и Волковыске. Всего к административной ответственности в ходе проведения данных мероприятий было привлечено около 100 водителей. Из них один за управление в состоянии алкогольного опьянения, трое за управление без прав и 45 водителей – за отсутствие техосмотра.


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