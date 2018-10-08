Крым уже не работает 5 Леонид Гозман

8.10.2018, 16:02

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Дозы надо увеличивать, переходить на более сильные препараты.

Я тут опять согрешил — сходил на ТВ, в передачу «Время покажет». И не жалею, так как многое понял. Делюсь — вы же не смотрите.

Там обсуждалось что-то невинное — резолюция Сената США, в которой нас опять обидели, успехи Путина в Индии и так далее. Но я, как Вовочка, который при выборе слова на любую букву «опять гадость скажет», в свойственной мне бестактной манере заявил, что, судя по действиям наших Джеймсов Бондов из ГРУ, по тому, как и на чем они прокалываются, они и детективов-то нормальных не читали, на «Шансоне» росли. Конечно, такую выходку нельзя было оставить без ответа. Пришел с мечом — получи.

И ответ был дан. После рекламной паузы ведущий, объяснив про некоторых, которые и автомата-то не видели (в моем случае это не так, ну да ладно), а берутся рассуждать, дал полную информацию о том, каковы российские разведчики на самом деле. На огромном экране появился Тихонов в роли Штирлица, интеллигентный и красивый, в отглаженной белой рубашке — это вам не солсберийские герои в шапочках — задумчиво сжигающий бумажку, чтобы Мюллер никогда не узнал, что же он на ней написал.

Не могло, значит, быть никакого чека от такси, билетов на два рейса сразу и прочего. Собственного, одного взгляда на Тихонова достаточно, чтобы понять, что он таких глупостей никогда бы не наделал. По-видимому, команда ток-шоу считала этот аргумент неубиваемым. Я, правда, преодолев робость перед авторитетом штандартенфюрера, опять проявил бестактность и сказал, что об этом стиле аргументации думаю.

Доказательством высокого профессионализма наших разведчиков служит кино про них. А реальные провалы побоку. Доказательством мощи нашего оружия — мультфильм, продемонстрированный Федеральному собранию.

А что в Сирии, как в «Дне сурка», каждый день побеждаем тех, кого уже победили накануне, не важно. Доказательством издавна присущих России гуманности, стремления к справедливости, всепобеждающего патриотизма и прочих хороших вещей — фильмы об Александре Невском и князе Владимире, которые хоть и существовали, но точно были не такими, как в кино. Маловероятно, например, что реальный Александр так заботился о том, чтобы не казнить невинного, как его экранная реинкарнация. Или о двадцати восьми панфиловцах, которых и вовсе не было.

В стране сложилась система, которой для обеспечения стабильности требуется, чтобы граждане жили в мире иллюзий. Это, кстати, против человеческого естества — психика в процессе эволюции возникла именно для объективного, точного отражения реальности, такой, какая она есть, даже страшной. Но реальность подрывает легитимность власти — слишком много возникает вопросов, на которые нет ответа. От роскоши на фоне бедности до смысла гибридной войны со всем миром.

И поэтому всей мощью пропагандистской машины население погружают в сон золотой, который, как и любой сон, имеет некоторые коннотации с реальностью, но совсем не прямые, а часто меняет ее знак. Например, рассказывается об успехах и росте авторитета т.н. «русского мира». Но в реальности число людей на планете, говорящих по-русски и изучающих русский язык, каждый год сокращается, наши бывшие сателлиты переходят на латиницу, а РПЦ загнала себя в изоляцию и единственная уже шагает в ногу. Но это не имеет значения, как и провалы ГРУ, да и говорит об этом лишь недобитая пятая колонна. Кто-то смеется, в основном это люди, на которых власть махнула рукой. Но многие верят.

Они верят потому, что в иллюзорном мире жить комфортно и спокойно. Враги в нем многочисленны, конечно, но слабы, а мы не только сильны, но и всеми уважаемы. Есть отдельные вороватые чиновники — по странному совпадению как раз там, где живу я, но в целом в стране порядок, а генерал Золотов лично побеждает террориста.

Наркоман — это человек, который не может жить в реальном мире, ему там плохо и больно. Но после дозы мир меняется, становится прекрасным, а сам этот несчастный занимает в нем достойное место. Все бы хорошо, но только дозы надо увеличивать, переходить на более сильные препараты. Крым уже не работает.

Это лечится — все почти лечится, но с трудом!

Леонид Гозман, «Новая газета»