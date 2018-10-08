Политзаключенный Жемчужный: Благодарю всех за поддержку 1 8.10.2018, 16:44

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Витебские правозащитники после трехмесячного молчания получили письмо от Михаила Жемчужного.

В начале октября, после трехмесячного молчания, витебские правозащитники получили письмо от политзаключенного и своего коллеги Михаила Жемчужного. В письме он благодарит всех за сочувствие и поддержку и просит продолжать с ним переписку, сообщает витебская «Весна».

Сообщает также, что через обстоятельства, которые от него не зависят, не всегда может ответить на послания и просит за это прощения.

"Исходя из материалов проверки УДИН Могилевской области, за период нахождения (май-июнь) в помещении камерного типа (ПКТ) с 32-х отправленных мной писем из колонии вышли только 12 (!). Этим объясняется, что за полгода вы получили от меня только одно письмо", - пишет политзаключенный в письме к витебскому правозащитнику Леониду Светику.

ШИЗО как камера пыток и место экспериментов над человеком

В течение года (от начала октября 2017 года и до сих пор) политзаключенный Жемчужный отбыл в штрафном изоляторе (ШИЗО) 270 суток. Причем, начиная с октября 2017-го, провел там 100 суток подряд, а позднее - от 20 июня до 20 сентября - 90 суток подряд.

Перед тем как поместить в ШИЗО, у Жемчужного забирали часы, поэтому в камере без окон невозможно было определить время суток, что приводило к мучительной ломке биологических часов

Пребывание в ШИЗО он называет пытками.

"Эксперименты надо мной состояли из того, что меня лишали прогулок под солнцем. Без них из костей вымывается кальций, развивается остеопороз, самопроизвольно происходит перелом шейки бедра - и через год человек погибает от воспаления внутренних органов. Помешать этому продуманному сценарию очень сложно ", - пишет политзаключенный.

"Отовариться витаминами не дают, объявляют на момент отоварки надуманные взыскания. В марте 2018 года я написал 8 заявлений на получение медбандеролей с витаминами "Д" и кальцием. В августе присланную бандероль с витаминами изъяли. Но я не страдаю: ем яйца со скорлупой и рыбу с костями, умудряюсь загорать через решетку», - рассказывает автор письма.

Политзаключенный жалуется, что в камере тесно и слишком тускло, все предметы серого цвета. Поэтому Михаил Игоревич по несколько часов ежедневно занимается гимнастикой и делает упражнения на зрение.

"Пытки и эксперименты, которые проводят надо мной, планирую обжаловать в Верховном Суде и в международных правозащитных организациях", - пишет Михаил Жемчужный.