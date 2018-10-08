Как идея о чупакабре приводит к массовой одержимости 2 Наста Захаревич

8.10.2018, 17:46

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Это законы Дикого Запада.

Как сделать так, чтобы СМИ, ранее не замеченные в восхвалении садизма, с придыханием и некоторым восхищением писали о застреленном животном? Всё просто: это животное надо назвать чупакаброй.

Подмешивать собакам отраву в еду – плохо, швырять птиц в бетонную стену – мерзко, а выкидывать котят из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже – просто отвратительно.

Людей, героев всех подобных историй, широкая общественность резко осуждает, называет садистами и сомневается в их психическом здоровье. Но всё резко меняется, когда на месте «беззащитного животного» оказывается якобы страшный зверь, чьё происхождение и способности никому не известны.

В борьбе между людьми есть приём, который называют дегуманизацией. К нему прибегают тогда, когда признают, что убивать (пытать, мучать, травить) людей нельзя, но вот этого конкретного врага – очень уж хочется. И тогда врага можно признать нечеловеком, якобы избежав этической диллемы. То же самое мы видим и в случае с «чупакаброй»: отстрел собак – это ужасное зло, на если это не просто собака, а ужасный неведомый зверь, тогда ладно.

Любовь к магическому мышлению буквально подталкивает нас ко всем этим жутким рассказам о том, как страшное чудовище, напоминающее то ли собаку, то ли волка, приходит в города и деревни в поисках добычи. В погоне за сенсацией некоторые СМИ лишь поддерживают массовую одержимость «чупакаброй», доводя её практически до массового психоза.

В 2012 году на сайте телеканала СТВ появляется материал с заголовком «Пока с чупакаброй сражаются под Минском, она орудует на севере Беларуси».

Тогда же на tio.by (со ссылкой на СТВ и ОНТ) выходит текст о том, что «в Беларуси появилась таинственная чупакабра и пьёт кровь домашних животных». Периодически такие статьи продолжали появляться: кто-то писал о животном более корректно, кто-то лишь пытался «нагнать страху».

Но новый виток в легенде о чупакабре случился осенью 2018 года, когда Деревновский сельсовет объявил «премию за голову чупакабры». Человеку, убившему животное, обещали выплатить 500 рублей (около 250 долларов США). Так поиск животного, которое предположительно нападало на домашних кошек и собак, превратился в народный аттракцион.

Во многом виноваты безответственные хозяева

Специалист АПБ по природоохранных вопросам Николай Черкас убеждён, что в возникновении легенд о чупакабре часто виноваты безответственные хозяева, которые теряют или выгоняют на улицу своих животных, а те становятся дикими, могут скрещиваться с далеко не самыми подходящими особями, из-за чего мы результате и получаем страшилки про невиданых зверей.

«Некоторые люди очень безответственно подходят к содержанию домашних животных. Бывали случаи, когда в пущу специально привозили и выбрасывали там котят или щенков, - рассказывает зоолог. - Даже прям к резиденции Деда Мороза привозят. Наверное, расчёт на то, что дети там уговорят родителей забрать животное домой».

Конечно, не всегда «чупакабра» – это бывшее домашнее животное. Были случаи, когда в «мифическом звере» специалисты опознавали лис или куниц. И относительно этих историй не стоит винить безответственных хозяев, но всё же стоит задавать вопросы о любви к мифам, легендам и сплетням.

Само по себе такое проявление магического мышление, как тяга к мифологизации явлений, которые сложно быстро и всесторонне объяснить, не является чем-то плохим. В конце концов, мало кто объясняет маленьким детям, как на самом деле появляется молния и откуда утром первого января под ёлкой появляются подарки.

Мы придумываем сказки для того, чтобы особым образом объяснять действительность, да и просто для разнообразия. Всё-таки есть что-то очень притягательное в идее о том, что где-то далеко живёт снежный человек.

Но не все сказки одинаково полезны: порой они приводят к достаточно грустным последствиям. Если люди достаточно сильно включатся в легенду и станут действительно бояться её героя, то могут навредить его прототипу в реальной жизни. Именно так случается и супакаброй.

Вот появляется в деревне зверь, который загрызает, предположим, домашних кошек. Если объяснить это тем, что просто какая-то собака в населённом пункте агрессивна к кошкам, на такую историю мало кто обратит внимание. Ну, станут хозяева кошек, возможно, чуть более настороженными. Но если объяснить происходящее таинственной чупакаброй, то история примет совершенно иной поворот, ведь никто не знает, на что этот страшный зверь на самом деле способен!

Очень сложно представить ситуацию, чтобы на «обычную собаку» открывали такую массовую охоту, как на «чупакабру». Противостояние собак и кошек мы обычно воспринимаем как что-то естественное и не стоящее особенного внимание. Другое дело, когда это противостояние кошек и чупакабры! «Ведь сегодня она нападает на кошек и собак, а что будет завтра?»

Такими манипуляциями можно очень удачно запугивать людей и заставлять их верить, что вознаграждение “за голову чупакабры” – это в принципе нормальное явление для Беларуси 2018 года.

Впрочем, одно животное (якобы слонимскую чупакабру) и правда убили. Оказалось, что это была помесь овчарки и другой породы – десятилетний пёс Болто, который жил в одном из дворов деревни и, по словам хозяина, не мог нападать на других животных, потому что во время нападений был на привязи.

Но остановит ли местных жителей эта смерть от дальнейшего аттракциона – массовой охоты на «чупакабру»?

Наста Захаревич, greenbelarus.info