Пашинян сообщил о возможности проведения парламентских выборов без его отставки 4 8.10.2018, 17:55

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Никол Пашинян

Армяне выступают против отставки своего премьера.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, 8 октября, что не отказывается от намерения провести внеочередные парламентские выборы в декабре и намерен заручиться поддержкой лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сообщает «Радио Азатутюн».

Пашинян также отметил, что намерен обдумать сценарий проведения выборов без своей отставки, чтобы не идти «против народа». «Я пока не решил. Если по мне, то я бы уже ушел в отставку. Но со стороны народа есть острая реакция против моей отставки. И над этим сценарием мы детально подумаем. Но однозначно в декабре будут внеочередные парламентские выборы», - сказал премьер-министр журналистам, передает «Интерфакс».

Глава правительства отметил, что парламент Армении сформирован с фальсификациями, и назвал Республиканскую партию во главе с экс-президентом Сержем Саргсяном своим главным политическим противником. «Если народ решит, что эта власть должна уйти, то она должна уйти. Себя я считаю гарантом этого процесса», - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности избрания парламентом нового премьера в случае его отставки и получения контроля над силовыми ведомствами, Пашинян заявил: «Если это так, то они (Республиканская партия) продолжают не понимать политическую ситуацию. Если есть сила, которая будет вносить напряженность в политическую ситуацию, создавать проблемы, то народ найдет путь, чтобы ликвидировать эту проблему».

3 октября президент подписал подготовленные по распоряжению Пашиняна указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн» (депутаты этих партий голосовали за «контрреволюционный» закон). Пашинян заявил, что, как только указы вступят в законную силу, он сам подаст в отставку, при этом продолжит исполнять обязанности премьера.