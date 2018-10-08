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В Кракове началась крупнейшая европейская конференция по кибербезопасности

  • 8.10.2018, 18:20

Эксперты, политики и ученые на протяжении двух дней будут обсуждать проблемы безопасности в условиях риска кибератак.

В Кракове началась одна из крупнейших конференций в Европе, посвященная проблемам безопасности в сети - CYBERSEC. Эксперты, политики, ученые и предприниматели на протяжении двух дней будут обсуждать проблемы безопасности в условиях возрастающего риска кибератак, передает «Радио Польша».

Среди гостей конференции - в частности заместитель генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, а также польские министры, представители американских ИТ-корпораций Google и Microsoft. В Краков также приедут члены правительства и ассоциаций, ученые, инвесторы и предприниматели.

В рамках конференции участники обсудят проблемы кибербезопасности в контексте безопасности государства и предпринимательского сектора. Также пройдут панельные обсуждения, посвященные концепции цифровой безопасности Троеморья. Эта инициатива была предложена Краковским политехническим институтом имени Тадеуша Костюшко, целью которой является восстановление сотрудничества в обеспечении кибербезопасности в Восточно-Центральной Европе и ускорение цифровой трансформации региона.

Одновременно с конференцией в Кракове пройдет выставка «Цифры, коды, шифры. 100 лет Независимости», демонстрирующая вклад поляков в развитие математики, криптологии и информатики.


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