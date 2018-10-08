Государство-мафия 4 Павел Шехтман, Facebook

8.10.2018, 19:05

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Организация, которая без суда убивает внутренних «предателей», не называется «государство».

Когда Путин начал разглагольствовать на тему "ну, подумаешь, хотели травануть предателя и в результате отравили какую-то бомжиху – чего хай-то подняли, все так делают, будто ваши спецслужбы не убивают", он не может понять простой вещи. Оставляя здесь за скобками общественно опасный способ проведения "спецоперации", Путину искренне невдомек, что английские власти может беспокоить безопасность подданных Ее Величества, даже простых обывателей, даже бомжей. Он видит тут какое-то изощренное лицемерие.

О "мокрых" делах. Положим, "мокрые" дела разрешены далеко не всем спецслужбам, даже для ЦРУ они находились под запретом от Уотергейта вплоть до 9 сентября. Но даже самые отмороженные из спецслужб демократического мира вроде "Моссада" рассматривают "мокрые" дела как крайнее средство.

Можно убить лидера террористов, представляющего несомненную национальную угрозу. Можно из мести убить преступника, который совершил что-то такое общепризнанно чрезвычайное, что сама его безнаказанность представляется невозможной с точки зрения национальных интересов (как с мюнхенскими террористами).

Но убивать обмененного "предателя"? Конечно, с точки зрения разведсообщества, он "подонок". Но тут точно так же, как в обычной жизни: между тем, чтобы считать человека "подонком", и тем, чтобы убить его, пропасть.

Просто Путин совершенно не понимает разницы между корпоративными интересами спецслужб и национальными интересами – как и полагается в стране, где спецслужба стала сама для себя политическим руководством. А мир-то смотрит на это и думает иначе. Организация, которая без суда убивает внутренних "предателей", не называется "государство" и не называется "разведка". Она называется "мафия".

Павел Шехтман, Facebook