Британия: в переговорах с ЕС о Brexit остаются разногласия 8.10.2018, 19:16

На этой неделе в Брюсселе возобновляются технические переговоры по Brexit.

Великобритания предупредила, что в переговорах с Европейским союзом о Brexit по-прежнему остаются "большие проблемы".

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

На этой неделе в Брюсселе возобновляются технические переговоры, во время которых стороны надеются преодолеть свои разногласия по вопросам ирландской границы и будущим торговым связям.

Пресс-секретарь премьер-министра Британии сказал, что правительство "усердно работает над достижением соглашения этой осенью и сохраняет темп".

"Но остаются большие проблемы, над которыми нужно работать и, как сказала премьер-министр, это потребует движения со стороны ЕС, - сказал он.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в выходные, что шансы на соглашение повышаются.

Напомним, на прошлой неделе ЕС дал понять, что прорабатывает новые предложения Лондона о том, как избежать дополнительных проверок на ирландской границе после выхода Британии из ЕС, что может стать прорывом в переговорах.

Кроме того, был достигнут прогресс и в других нерешенных вопросах, в частности относительно товаров особого происхождения, и обеспечения выполнения соглашения.