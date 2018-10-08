Могилевские власти запретили пикет в поддержку Олега Сенцова 1 8.10.2018, 19:22

Олег Сенцов

По их мнению, правозащитники выбрали не то место.

Могилевский горисполком ответил местным правозащитникам Алексею Колчину и Александру Буракову насчет пикета солидарности с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, передает mspring.online.

Колчин и Бураков просили разрешить мероприятие солидарности на площадке рядом с диагностическим центром, недалеко от горисполкома.

Однако заместитель главы города Аллы Галушко в своем ответе отметила, что «единственным местом проведения пикетов, митингов и собраний, которые организуют общественные объединения и политические партии, определен стадион по ул. Челюскинцев, 64 В (рядом с бывшим ДК «ЗИВ»)».

— В связи с тем, что в заявлении было указано другое место проведения массового мероприятия, разрешить проведения пикета 12 октября не представляется возможным, — заявила Галушко.

Колчин и Бураков собирались провести пикет солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который содержится в российской колонии в день приезда в Могилев президента России Владимира Путина.

По словам правозащитников, они ждали такого ответа:

— Власти не удивили нас своими словами о стадионе – такая норма прописана в решении горисполкома от 2007 года. Однако право на свободу собраний гарантировано Конституцией и Международным пактом о гражданских и политических правах. Акция солидарности имеет смысл, если её видят. На футбольном поле на Челюскинцев с этим проблематично, — сказал Бураков.

Правозащитник отмечает, что при желании горисполком мог разрешить акцию:

— В апреле этого года местные коммунисты вместе с советскими флагами без особых проблем отпраздновали день рождения Владимира Ленина на одноименной площади в центре города. Фактически это было то же самое массовое мероприятие. Почему они имеют право выражать свое мнение в центре города, а другие нет? Очевидно потому, что тема Ленина властям приятна и уютна, а Сенцова – нет, — заключил Бураков.

По его словам, они обязательно обжалуют решение горисполкома в суде. Что касается поддержки Сенцова, то тут правозащитники будут искать другие способы выражения солидарности с ним.