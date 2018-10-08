Видеофакт: Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области 13 8.10.2018, 19:31

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Фото: РИА Новости

Лидер ЛДПР пришел поздравить своего соратника.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский упал на инаугурации своего соратника по партии, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, сообщила "РИА Новости" помощница главы региона Ольга Петрова. Церемония проходила 8 октября в здании администрации области. После приглашения на сцену Жириновский ногой зацепился за последнюю ступеньку лестницы и упал на четвереньки. Ему помог подняться фотограф, вышедший снять выступление лидера ЛДПР. По словам Петровой, с Жириновским "все в порядке".

Сипягин стал губернатором Владимирской области после победы во втором туре выборов главы региона. Он набрал 57,03% голосов избирателей, сообщили 26 сентября в информационном центре избирательной комиссии Владимирской области.