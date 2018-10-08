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Суд арестовал активистов, пожелавших Путину «долгих лет тюрьмы»

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  • 8.10.2018, 20:09
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Баннер активисты развернули в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих оппозиционных активистов, которые в воскресенье, в день рождения Владимира Путина, растянули на улице Восстания баннер с пожеланием ему "долгих лет тюрьмы", передает svoboda.org.

Андрей Граф получил 15 суток административного ареста, Влад Иванчо и Иван Рубцов – по 10 суток.

Четвертая задержанная, Светлана Уткина, остается в 78-м отделе полиции Санкт-Петербурга: ее не могут привлечь к административной ответственности без согласия прокурора города, поскольку она является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

По данным "Медиазоны", как минимум один из арестованных не имел отношения к акции – Андрей Граф просто проезжал мимо на самокате, однако суд отказался изучать видеозапись его задержания и допрашивать свидетелей.

В воскресенье несколько оппозиционных активистов были задержаны и в Москве. Они принесли к зданию администрации президента карту России, на которой отметили достижения страны за годы правления Владимира Путина. Среди главных из них, по мнению активистов, 4 место в мире по числу самоубийств, 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности, и 77% выпускников ВУЗов, которые хотят уехать из России.


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