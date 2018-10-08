Экс-канцлер Австрии ушел из политики и не будет бороться за пост президента ЕК 8.10.2018, 20:23

Кристиан Керн

Кристиан Керн сообщил, что завершил свою политическую карьеру.

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн объявил о том, что покидает политику, и не будет претендовать на должность президента Европейской комиссии в следующем году.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Local.

Керн в прошлом месяце ушел с должности председателя Социал-демократической партии, однако не исключал, что будет бороться за топ-должность в Брюсселе.

Теперь же 52-летний Керн сообщил журналистам, что завершил свою карьеру, поскольку "внутриполитические игры" затмили основные дебаты перед выборами в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

Керн стал канцлером в 2016 году, но через год проиграл на досрочных выборах лидеру консерваторов Себастьяну Курцу.

Ранее стало известно, что Социал-демократическую партию Австрии впервые возглавит женщина - бывший министр здравоохранения Памела Рэнди-Вагнер.