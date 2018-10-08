Опрос: рейтинг доверия Путина упал до 39% 1 8.10.2018, 20:38

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Также резко обвалился рейтинг Медведева и других членов правительства РФ.

Рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян снизился на 20 процентов с сентября 2017 по сентябрь 2018 года и составил 39 процентов. Соответствующее исследование провел и опубликовал в понедельник, 8 октября, "Левада-центр", передает DW.

Уровень доверия россиян снижается и по отношению к премьеру РФ Дмитрию Медведеву и другим членам правительства. Так, Медведеву и главе МИД РФ Сергею Лаврову доверяют лишь по 10 процентов россиян. Министру обороны РФ Сергею Шойгу доверяют 15 процентов. Второе место он делит с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Медведев возглавил антирейтинг

Премьер-министр также возглавил антирейтинг доверия россиян. Медведеву не доверяют 31 процент опрошенных жителей России, два года назад этот показатель составлял 19 процентов. Опрос был проведен в сентябре среди 1600 человек.

На прошлой неделе стало известно, что рейтинг доверия "Единой России" снизился до десятилетнего минимума и составил 31 процент, подсчитал фонд "Общественное мнение". По мнению политологов, резкое негативное влияние на отношение россиян ко всем институтам власти оказала “пенсионная реформа”.