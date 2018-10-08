Фамилии Федынича и Комлика прозвучали в ООН 8.10.2018, 20:43

ИГОРЬ КОМЛИК И ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ДАРЬЯ БУРЯКИНА, TUT.BY

Коалиция белорусских правозащитников презентовала в ООН альтернативный доклад, где упоминала в том числе и Дело профсоюза РЭП.

В сессии принимает участие редактор сайта профсоюза РЭП Евгения Стрижак, передает praca-by.info.

- Эта сессия примечательна тем, что впервые за 20 лет Беларусь будет выступать с отчетом о том, как государство выполняет Международный пакт о гражданских и политических правах; иными словами – как в Беларуси обстоят дела с правами человека. Но кроме официальной делегации от государства Комитет по правам человека ООН изучает и альтернативные доклады, в которых не государство, а правозащитники рассказывают о реальной ситуации и о нарушениях. Альтернативный доклад в этом году готовили двенадцать правозащитных организаций.

Евгения Стрижак рассказала, что среди прочих нарушений правозащитники рассказывали и о преследовании независимого профсоюзного движения:

- Ольга Смолянко, правозащитница из организации LawTrend, в своем выступлении упомянула про Дело профсоюзов, про суд и про приговор, вынесенный лидерам РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику; правозащитники расценивают уголовное дело якобы за неуплату налогов как преследование независимого профсоюзного движения Беларуси, как попытку воспрепятствовать деятельности профсоюза РЭП. Правозащитным сообществом это однозначно признано нарушением свободы ассоциаций.

Кроме Дела профсоюза РЭП, правозащитники в альтернативном докладе говорили и о нарушении социально-экономических прав:

- Валентин Стефанович из правозащитного центра «Весна» рассказал о том, что в Беларуси фактически существует принудительный труд: это не только введенный Декретом №3 «налог на безработицу», но и труд на многочисленных субботниках, а также на сельхозработах: неоплачиваемый, принудительный труд. В альтернативном докладе говорится и о трагедии, потрясшей всю Беларусь – о погибшей на уборке картофеля Виктории Попчени; этим кейсом занимался профсоюз РЭП.