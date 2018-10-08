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Обнародовано письмо Януковича Путину с просьбой ввести войска РФ

  • 8.10.2018, 21:04
Виктор Янукович

В Оболонском суде Киева обнародован текст письма бывшего президента Украины.

В Оболонском суде Киева обнародован текст письма бывшего президента Украины Виктора Януковича правителю РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Янукович ссылается на статью 7 договора о дружбе между Украиной и РФ касательно предоставления помощи для "восстановления конституционного строя в стране и введения миротворческой миссии".

Вступительная часть письма

"Пользуясь случаем, обращаюсь к Вам с предложением провести двусторонние консультации согласно статье 7 договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ и обсудить возможность использования отдельных подразделений ВС РФ для восстановления мира и правопорядка на территории Украины", - говорится в письме.

Также в письме экс-президент Украины называет события конца 2013 - начала 2014 годов "антиконституционным вооруженным государственным переворотом".

В приложение к письму, Янукович написал заявление, в котором официально просил использовать ВС РФ для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".


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