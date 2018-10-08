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Футболисты «Зенита» и «Краснодара» избили московского чиновника

  • 8.10.2018, 21:26
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Перед избиением спортсмены оскорбили чиновника, назвав его «каким-то китайцем» и попросили его вернуться на родину.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев попали в неприятную историю в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Футболисты пришли позавтракать в одно из городских кафе. Они заказали себе только кофе, при этом их компания шумно себя вела. Сотрудники решили, что футболисты пьяны или находятся в состоянии наркотического опьянения.

Персонал пытался успокоить друзей, но им это не удалось. Потом им сделал замечание постоянный клиент кофейни — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пак. Кокорину и Мамаеву это не понравилось, и они прямо в здании избили мужчину, в том числе кидались в него стульями.

Перед избиением спортсмены несколько раз оскорбили чиновника. Назвали его «каким-то китайцем» и попросили его вернуться на родину и следить за порядком там, сообщает телеграм-канал Mash.


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