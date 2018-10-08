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Владимир Непомнящих: Милиция должна защищать народ, а не Лукашенко и Шуневича

  • 8.10.2018, 21:53
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Владимир Непомнящих

Никакого доверия к системе МВД у белорусов нет.

Об этом заявил «Белсату» бывший сотрудник милиции и активист Владимир Непомнящих.

«Современной власти хотелось бы это слышать и видеть, но никакого доверия к системе МВД нет. Даже когда я там служил, то многие понимали, что в милиции тоже работают преступники. На сегодня ни у меня, ни у многих граждан РБ доверия нет. Фальсификации в судах, подделки. Милиция должна стоять на страже народа, так как она народом финансируется, а не Лукашенко или Шуневичем».


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