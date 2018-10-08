Bellingcat и The Insider раскрыли личность Петрова 29 8.10.2018, 21:56

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Это врач из ГРУ Александр Мишкин.

Настоящие имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, — Александр Мишкин, выяснили Bellingcat и The Insider. Также как и Анатолий Чепига, он — сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время обучения ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. Расследователи отмечают, что в отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мышкина — имя, отчество, родной город, имена родителей.

Bellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мышкина на основании данных «многочисленных источников», знакомых с ним.