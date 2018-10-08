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Brexit: Более половины британцев не верят, что Мэй заключит соглашение с ЕС

  • 8.10.2018, 22:16

53% британцев считают, что Тереза Мэй потерпит неудачу в переговорах.

Рейтинг одобрения британских избирателей относительно действий премьер-министра Терезы Мэй в переговорах о Brexit впервые вырос за последние пять месяцев, но большинство не верят в успех.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ORB International, сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Reuters.

В первой половине 2017 года, одобрение политики Мэй в переговорах по Brexit выросло до 47%, но с тех пор постоянно падало на фоне пока безуспешных попыток британского правительства заключить соглашение с ЕС.

Согласно последнему опросу, 29% избирателей уверены, что Тереза Мэй сможет заключить правильное соглашение по сравнению с 22% в прошлом месяце.

В то же время, больше половины опрошенных, 53%, считают, что премьер Британии потерпит неудачу в переговорах.


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