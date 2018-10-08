Transparency International: В деле об убийстве болгарской журналистки фигурируют россияне 3 8.10.2018, 22:30

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Виктория Маринова

Виктория Маринова вела программу о журналистских расследованиях.

В деле об изнасиловании и убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой есть российский след. Об этом 8 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал заместитель генерального директора российского подразделения международной антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов, передает “Гордон”.

По его словам, в одной из последних программ Мариновой участвовали журналисты болгарского издания "Буйвол" Димитар Стоянов и Аттила Биро. Они расследовали истории о махинациях компаний-консультантов, которые специализируются на выборе подрядчиков для реализации проектов с европейским финансированием.

"По сути, это некая система государственных контрактов и государственного субсидирования неких инвестиционных групп. И эти журналисты в прямом эфире, получается, в программе убитой журналистки рассказали об этой схеме. На примере конкретной компании болгарской они объяснили, как происходит получение взяток, как участвуют в этом политики. И, собственно, в этом расследовании были упомянуты российские олигархи", – заявил Шуманов.

Бенефициарами схем, по данным болгарских журналистов, были российские девелоперы Роланд Исаев и Паата Гамгонешвили, партнеры бывшего члена Совета Федерации и бывшего вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Ралифа Сафина. Упоминался также Валентин Златев, представитель "Лукойла" в Болгарии, сказал представитель Transparency International.

Коррупционная практика состоит в том, что консультационные компании, находя подрядчиков для инвестиционных проектов, часть денег тратят на взятки чиновникам местных администраций, а остальные деньги выводят в офшоры, уточнил Шуманов.

Тело Мариновой нашли 6 октября в парке города Русе. В полиции сообщали, что она умерла от ударов по голове и удушения. Перед убийством Маринову изнасиловали.